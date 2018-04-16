Люблю Петербург, смеяться, стихи, балет и платья — Алиса Гребенщикова

В Хабаровском крае подходит к завершению восьмой международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета . Известная актриса Алиса Гребенщикова на этот праздник сумела вырваться всего на два дня. И, как она призналась в интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», получила истинное удовольствие. Она вышла на сцену в ослепительно ярком синем платье, вся такая солнечная, обворожительная и под аккомпанемент камерного ансамбля «Солисты Москвы» начала рассказывать о путешествиях Нильса с дикими гусями. Почти полтора часа зал, затаив дыхание, слушал эту историю.

— Чтецкая работа с музыкальным сопровождением — это то, что я больше всего люблю делать, — говорит Алиса Гребенщикова. — У меня ещё в институте была специализация: музыкально-речевая эстрада. Поэтому, когда позвонили от Юрия Башмета и предложили поехать в Хабаровск, я сразу же согласилась. И это несмотря на жёсткий график.

Алиса выступила перед хабаровскими мальчишками и девчонками, тут же отправилась с этим же концертом в Комсомольск-на-Амуре. Затем в самолёт — и в Москву, а прямо с трапа Гребенщикова села за руль автомобиля и помчалась в Калужскую область, где её ждут на спектакле. Вот такая жизнь. — Какое впечатление у вас от концертов в Хабаровском крае? — Самые благоприятные. Знаете, выступать перед детской аудиторией — это всегда очень ответственно, особенно когда ребята в зале одни, без взрослых. Вначале немного переживала: а будут ли дети слушать? Ведь чтение сказки с помощью оркестра — довольно специфический жанр. Это вам не мультфильм и даже не спектакль в чистом виде, где обычно много красок, много движений… А у нас только музыка и моё красивое платье. Но на одном платье далеко не уедешь (смеётся). Однако опасения были напрасны. Слушали ребята, несмотря на сложный текст, хорошо, даже подтанцовывали. И это здорово! Значит, мы находились на одной волне. — Алиса, вы не первый раз приезжаете в наш город. Есть ли у вас в Хабаровске любимые места?

— Я всегда с удовольствием приезжаю сюда, была и со спектаклями, и с ледовым шоу. Нравится гулять по набережной Амура. Вообще, люблю, когда есть простор, воздух… Ещё старый Хабаровск мне по душе.

Юрий Кузнецов, Дмитрий Дюжев, — Слышал, что в детстве вы серьёзно занимались журналистикой, но в итоге пошли в артистки… — Интерес к журналистике — это тоже от любви к слову. Я училась в ленинградской гуманитарной гимназии, в старших классах посещала занятия на малом факультете журналистики Санкт-Петербургского университета, писала заметки в молодёжную газету. Журналисткой в итоге не стала, но это дело не забросила. Несколько сезонов у меня была своя программа на телевидении, работала также на радио. — В кино вы стали сниматься ещё студенткой, сыграв Динку Огурцову в «Американке». Сейчас в послужном списке Алисы Гребенщиковой более 50 фильмов. Есть любимая роль? — Мне больше дороги не сами роли (хотя, конечно, анализирую свои работы, где-то даже себя критикую), а места, где проходили съёмки, люди, которые меня окружали при этом. Знаете, в отпуск вырваться не всегда удаётся, а путешествия я люблю. Поэтому приятно вдвойне, если они совпадают с работой. Вот, например, «Американку» снимали в Псковской области. И я сразу прикипела к этим местам. А какие актёры меня там окружали — Нина Усатова Андрей Краско … Запомнились съёмки сериала «Команда», которые шли в Белоруссии — в Молодечно и Минске. Там я сыграла футбольную фанатку, которая женила на себе одного из игроков. Команда у нас подобралась тогда тоже замечательная — Владимир Гостюхин Ярослав Бойко . — Вы в своё время приняли участие в развлекательном шоу «Ледниковый период»? Любите спорт?

— Физкультуру люблю. Надо же себя держать в форме. Кстати, я совершенно не умела кататься на коньках. Но, видимо, оказалась неплохой ученицей, раз сумела в паре с чемпионом мира и Европы Алексеем Тихоновым занять третье место в «Ледниковом периоде».

— Что вы ещё любите? — Люблю Петербург, смеяться, стихи, балет и платья. Всё перечисленное действительно моё. — А как насчёт готовить?

— Домработниц у меня нет (улыбается). Готовлю сама и по магазинам хожу. Сейчас вот уехала и оставила полный холодильник контейнеров с едой. Бабушке, моей маме, которая осталась на хозяйстве, останется только всё разогреть. Сын Алёшка, кстати, любит простую еду, без наворотов. Правда, порой просит: «Мама, испеки яблочно-творожный пирог!».

— Вы строгая мама? — Есть родители, из которых можно верёвки вить. Со мной этого проделать нельзя. Сын знает: если мама сказала «нет», то это может означать только одно: нет. В этом плане я последовательный человек. Но, конечно, балую его, не без этого. Покупаю подарки. Однажды мы пошли в магазин, где Алёше нужно было купить брюки. Я пообещала: если он хорошо всё перемеряет, то сможет выбрать себе игрушку. И он выбрал вполне мужскую забаву — игрушечную бензопилу. Мужчина растёт! — Сын уже знает, кем станет, когда вырастет? — Ну, загадывать пока, конечно, рано: летом Алёшке только десять лет исполнится. Ходит в театральную студию, что считаю вполне естественно. Он же вырос за кулисами, на съёмочных площадках. До сих пор любит ездить со мной на гастроли, когда не занят в школе. — Со своим папой Борисом Гребенщиковым отношения поддерживаете? — Конечно. Постоянно с ним переписываемся, видимся. Всё у папы хорошо. Одно время у него был перерыв в гастрольной деятельности, но скоро опять поедет в тур. — Где-то про вас вычитал: «Гребенщикова — железная. У неё очень высокие требования к мужчинам». Это правда?

— Высокие требования, если речь идёт о работе, у меня ко всем. Это не относится к полу. Вообще люблю талантливых людей. Но талант — одна сторона медали. Оборотная, как правило, оказывается иной. Нелегко встретить человека, который одновременно и талантлив, и умён, и порядочен, и ответственен.