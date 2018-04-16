Дзержинские полицейские рассказали детям о вреде наркотиков

Сотрудники Управления МВД России по городу Дзержинску в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» провели 53 беседы с учащимися в 17 образовательных учреждениях города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Особое внимание учащихся школ привлек показ фильмов антинаркотической направленности «Наркотики: мифы и реальность» и «Всем миром против наркотиков».

Кроме того, сами полицейские в интересной и доступной форме рассказали ребятам о том, к чему приводят необдуманные поступки, а также предупредили об уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

Также в ходе мероприятия дзержинскими полицейскими были проверены 29 мест массового пребывании, 23 досуговых учреждения, 15 торговых центров и 3 учреждения с круглосуточным пребыванием детей.

За время проведения профилактической операции было выявлено 8 несовершеннолетних правонарушителей и составлено 25 административных протоколов, 2 из которых — за нарушение «комендантского часа».