«Дневник читателя». «Библионочь» с А. Ивановым и признания Анны Гавальда

«Дневник читателя». «Библионочь» с Алексеем Ивановым и признания Анны ГавальдаТакже в программе:

— Анна Гавальда: «Персонажи — единственные друзья писателя».

— Короткий список «Нацбеста»: от Сальникова до Старобинец.

Галина Юзефович о тенденциях книжного рынка и о том, как выглядит Джоджо Мойес.

Участники:

— Алексей Иванов, писатель;

— Галина Юзефович, литературный критик;

— Анна Гавальда, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Как провести главную книжную ночь в году? 21 апреля «Библионочь» в седьмой раз накрывает все библиотеки, книжные магазины, музеи и главные культурные площадки страны. «Библионочь» — это квесты, экскурсии, встречи с писателями, спектакли и перфомансы, объединенные в этом году темой «Магия книги». В Москве, в сквере библиотеки имени Тургенева, устроят бал литературных героев, в «Иностранке» расскажут, как реставрировать старинные книги, в музее имени Пушкина откроют книгохранилище и покажут драгоценные фолианты. Библиотека имени Некрасова будет работать до утра — здесь Гузель Яхина ответит на вопросы читателей и прочтет фрагменты своего нового романа «Дети мои». А в знаменитом Доме Пашкова пройдет иммерсивный спектакль «Дело о библиотеке» — зрители вместе с артистами раскроют мистическое убийство, совершенное в старинном филиале «Ленинки».

Сама же Российская государственная библиотека не только откроет фонды для всех желающих, но и станет местом встречи с ведущими современными писателями. На Мраморной лестнице режиссер Алексей Герман-младший расскажет о фильме «Довлатов», в конференц-зале на «БеспринцЫпных чтениях» российские артисты будут читать современную прозу. Специально на «Библионочь» в Москву приедет известный писатель Алексей Иванов — автор романов «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Ненастье», «Географ глобус пропил» и других. Вместе с Алексеем Ивановым обсудим второй том сибирского эпического романа «Тобол» и не только. Тема встречи — «География литературы», так что поговорим с Алексеем Ивановым о Сибири, Урале, Пермском крае и, конечно, о книгах. Приходите в конференц-зал РГБ к шести вечера, начнем «библиосумерки» вместе. Будет интересно!

В Лондоне на прошлой неделе в 47 раз прошла международная книжная ярмарка. 23 тысячи участников, 200 семинаров и лекций и, конечно, главные новинки мировой литературы. Почетным гостем на этот раз стала Грузия, и на центральном стенде Лондонской Олимпии гордо красовался грузинский алфавит. Россия традиционно приняла участие в выставке с большой программой Read Russia/Читай Россию. Среди членов российской делегации была авторитетный литературный критик Галина Юзефович. В эфире радио Sputnik она поделилась своими впечатлениями от ярмарки, обозначила ключевые тенденции развития самого влиятельного — англоязычного — книжного рынка и рассказала, как выглядит Джоджо Мойес.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В конце весны на русском языке выйдет долгожданный сборник рассказов Анны Гавальда «Я признаюсь». После нескольких больших романов французская писательница Анна Гавальда вновь вернулась к коротким новеллам, с которыми когда-то ворвалась в литературу. В начале двухтысячных ее дебютный сборник «Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал» покорил читателей в 30 странах. Потом были романы «Я ее любил. Я его любила», «Просто вместе», «Утешительная партия игры в петанк», «Билли» и другие.

Новая книга «Я признаюсь» — об одиночестве, боли потери, магии встреч и силе любви. Герои открываются читателю в непростых ситуациях, когда все буквально распадается на части, и надо найти в себе силы начать с нуля. Среди героев нового сборника люди, которые нуждаются в исповеди. Две девушки, которые раскрывают друг другу души парижской ночью, юноша, который только что побывал на свадьбе своей бывшей, водитель грузовика, который едет хоронить любимого пса и вместе с ним оплакивает погибшего сына, пьяный бизнесмен в сеульском отеле, который горюет о пропавшем друге…. Семь очень разных, талантливо написанных рассказов, семь разных голосов. «Я признаюсь» Анны Гавальда из тех редких сборников, где каждая новелла — маленький шедевр.

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