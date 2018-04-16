Андрей Травников встретил Валерия Гергиева на вокзале Новосибирск-Главный

«Этим летом в зале филармонии будет проведена акустическая экспертиза для доведения акустики зала до мировых стандартов, — сообщил Андрей Травников на своей странице в Facebook. — Маэстро Гергиев пообещал оказать поддержку в проведении этих работ в Новосибирской филармонии».

Попытки улучшить акустику, которая вызывает много нареканий, в зале имени Каца предпринимались и ранее. В 2016 году здесь появились 88 акустических панелей, которые гасят звуковые волны определенной длины. В итоге качество звучания в зале улучшилось в разы, но все равно пока не идеально.