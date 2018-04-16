Андрей Травников встретил Валерия Гергиева на вокзале Новосибирск-Главный 

«Этим летом в зале филармонии будет проведена акустическая экспертиза для доведения акустики зала до мировых стандартов, — сообщил Андрей Травников на своей странице в Facebook. — Маэстро Гергиев пообещал оказать поддержку в проведении этих работ в Новосибирской филармонии».
Попытки улучшить акустику, которая вызывает много нареканий, в зале имени Каца предпринимались и ранее. В 2016 году здесь появились 88 акустических панелей, которые гасят звуковые волны определенной длины. В итоге качество звучания в зале улучшилось в разы, но все равно пока не идеально.
В 2012 году в новеньком концертном зале в день открытия во время выступления Академического симфонического оркестра филармонии (дирижировал Марк Горенштейн) стоял ощутимый гул, который мешал и зрителям на местах, и самим исполнителям. Можно сказать, первый концерт окончился довольно скандально — специалисты, приглашенные на пилотное выступление, раскритиковали акустику зала. Кроме гула сильно портил восприятие происходящего на сцене звук работы вентиляционной системы, из-за которой невозможно было слушать концерт. Как тогда отметили профессионалы, реверберация (постепенное затухание звука в закрытых помещениях после затихания его источника) низких частот в помещении сильно превышала положенную норму, потому слушатели и ощущали особую гулкость и наложение друг на друга звуковых волн.