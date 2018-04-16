Михаил Шуфутинский: «Внуки не говорят на русском

Хотя многие думают, что певец живет на две страны, он уже более 20 лет как вернулся в Россию. Накануне 70-летия шансонье пригласил «Антенну» в свой загородный дом в поселке «Сапожок», что на территории Новой Москвы.

Вся семья Шуфутинских. В верхнем ряду (слева направо): Брэнди, Антон, Дмитрий с Ханной на руках, Андрей и Дэвид. В нижнем ряду (слева направо): Анжела, Миша-младший, сам Михаил Захарович с Захаром, его жена Маргарита Михайловна, Ной и Аня. Фото 2013 года

Двое детей и семеро внуков

— Моей супруги Маргариты не стало три года назад. Пережил я ее уход тяжело. Мы любили друг друга и прожили в браке 44 года. Моему старшему Дэвиду 45 лет, живет в Москве, у него своя компания, занимающаяся звуком для телевидения и кино. У сына и его жены Анжелы трое детей. Их старшему сыну Андрею 20 лет, живет в Лос-Анджелесе, учится в университете. Их дочке Анечке только что исполнилось 12 лет. Чудесная, трепетная девочка. Она занимается в школе с углубленным изучением испанского языка, рисованием в итальянской школе живописи и изучает фрески, картины, технику письма маслом, акварелью. Она хороший колорист: замечательно видит цвета, отлично их разделяет и представляет на холсте. В большой комнате у меня висят картины, написанные и подаренные Анечкой. Раньше увлекалась синхронным плаванием. Младшему сыну Михаилу девять. Он оканчивает второй класс музыкальной школы при консерватории, фортепианное отделение. Делает довольно большие успехи. Невестка сейчас не работает, а посвящает себя детям. У нее очень много времени на них уходит.

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— Мой сын Антон моложе Дэвида на три года. Живет с семьей в Филадельфии, штат Пенсильвания, хотя работает по контракту в большой фармацевтической компании в другом городе — Сан-Диего. Его жена Брэнди заочно учится в университете на курсах, связанных с юриспруденцией, но в основном занята детьми — их четверо. Внучке Ханне в сентябре будет пять. Она еще в детском саду, хотя называет его школой. Поет и танцует, но больше всего ей нравится ходить на дни рождения к подружкам. Ее старший брат Захар — ровесник Миши, сына Дэвида. Миша родился 9 января, а Захар — 2 февраля 2009 года. Он хороший, послушный мальчик. Последний раз, когда я его видел, он носился с большой книгой, говорил, что пишет сценарий для телевизионного спектакля. Рисует человечков, которые прилетели из космоса. Придумывает сам, но подпитывается информацией, которую видит по ТВ и в интернете. 15-летний внук Ной учится на первом курсе университета в Вашингтоне. Пишет музыку, стихи, рэп. У него своя группа Young Gravy, вместе с которой записал альбом, он есть на «Ютубе». Ной сам аранжирует, снимает клипы, монтирует. Такой разносторонне развитый парень. Самый старший — Дмитрий, ему 22 года, учится на последнем курсе в университете Филадельфии на факультете международных отношений. Его специализация — урегулирование международных конфликтов. Умный, образованный юноша. Когда внук учился в школе, играл на саксофоне и ксилофоне в школьном оркестре. Ему нравилось, но это не его призвание.

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У Антона основной язык английский (Брэнди ведь американка), хотя понимает и говорит по-русски. Они живут в Филадельфии. Но и внуки знают только английский. Надо ли их заставлять говорить по-русски? Это все равно что отдать их учить китайский. Если они почувствуют необходимость узнать лучше историю страны, откуда их предки и корни, выучат сами. Никого не надо заставлять что-то делать. Мой старший внук в детстве говорил, что будет поваром, а сейчас учится на факультете международных отношений. Его никто не заставлял, сам выбрал и преуспевает.

Мой внук Миша Шуфутинский — младший хорошо играет на фортепиано, учится в музыкальной школе при Московской консерватории. Мама помогает ему, но очень тактично, а не запретами и приказами сидеть и заниматься. Заставлять детей нужно разве что следить за зубами.

Cесть за стол — уже событие

— Иногда мы собираемся все вместе вот в этом доме, но все не так просто. У каждого свое расписание, каникулы тоже в разное время. Легче мне поехать к ним в Америку. Сесть за стол — уже событие. Дом и территория довольно большие, поэтому есть люди, которые помогают мне по хозяйству. Мы любим хорошие напитки, вкусную еду, и нас балуют наши помощники. Могут, например, приготовить креветки в чесночном соусе или устраивают день разной пасты. Один из помощников, Шамиль, родом из Узбекистана, с нами уже 11 лет. Он мастерски готовит плов: сначала тушит лук, морковку, потом добавляет мясо, рис, причем каждая часть должна томиться определенное время. Все мои гости ему аплодируют! Я обыкновенный человек и, как большинство, люблю на праздники салат оливье. Если прошу русскую кухню, нам готовят замечательный борщ и котлеты, которые заливают сметаной на сковородке. Это так вкусно!

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Особняк площадью 800 квадратных метров певец строил три года. Поселок выбрал из-за удачного местоположения: сосновый лес вокруг и близость к аэропорту Внуково

На первом этаже дома расположены гостевая спальня, кухня, рабочий кабинет, гостевой туалет, бассейн и сауна. На втором этаже — еще три спальни с санузлами. В мансарде обустроили бильярдную и кладовую

Интерьер трехэтажного дома выполнен в светлых тонах. На столах, стульях, дверцах комодов и шкафов позолоченная отделка и цветочный орнамент. Комнаты хозяин разделил не стенами, а колоннами и массивными горшками с крупными растениями

— Но, как чувствую, что костюмы становятся малы, на пару месяцев сажусь на диету. Мой диетолог говорит: «Если тебе что-то очень нравится, значит, это есть нельзя». Вот и весь секрет. Поэтому никакого мучного, сладкого, копченого! Соль вообще стоит выбросить — тогда в течение полутора месяцев из организма уходит вся лишняя жидкость, он начинает функционировать лучше. Так я и сбрасываю несколько килограммов и могу похудеть на пару размеров. Но потом начинаю потихоньку расслабляться, оправдываясь тем, что один раз можно. А потом еще и еще. И возвращаюсь к своему предыдущему состоянию. Диета — это ограничение, нарушить ее очень легко. Пью чай и кофе без сахара и не заедаю конфетками… Стараюсь не есть жирного. Когда мне говорят: вам это можно, отвечаю, что мне все можно, мне не все нужно. В доме есть бассейн, за тренировку проплываю километр. Но не всегда есть время — я часто на гастролях. Плаваю лет десять, а вот в детстве я как-то тонул, потом стал бояться, и для меня это стало большим комплексом. Всегда страшился нырнуть в воду с вышки. А во второй половине жизни преодолел детский страх и теперь плаваю весьма прилично.

Заставлять себя слушать — стыдно

— В свои 70 лет горжусь своей семьей. Никогда не навязываю детям и внукам, какую музыку им слушать. Заставлять себя слушать — стыдно.

Состоялся ли я? Это такой стереотип: если, мол, удачно женился, завел детей, много зарабатываешь, построил дом и дерево, значит, состоялся. Есть люди, живущие под пальмой, которые едят кокосы, и им больше ничего не надо. Все очень условно.

Я всегда был требователен к себе, даже кажусь себе ленивым, хотя те, кто меня знает, считают трудоголиком. Иной раз у меня бывает очень много концертов, ежедневные перелеты и переезды, а иногда могу немного отдохнуть. Я езжу по всей нашей необъятной стране, и не только. По Поволжью, Сибири, Уралу, Дальнему Востоку, городам черноморского побережья, на Кипре бываю, в Германии, в Америке — везде, где есть люди, говорящие по-русски, которым нужна моя музыка. Чем беднее люди, тем теплее принимают. Вот на бис петь не люблю, потому что мой концерт выстроен от начала до конца. Считаю, что, если исполнитель попрощался, глупо выходить еще раз. Главное — чтобы зритель от меня ушел в хорошем настроении.

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