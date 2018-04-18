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Жестокое нападение на пенсионера устроила пара в Приморье
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Жестокое нападение на пенсионера устроила пара в Приморье 

Vladnews.ru 34 минуты назад
Жители Приморского края предстанут перед судом по обвинению в жестоком разбойном нападении на пенсионера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Партизанску. Следствием установлено, что зимой 2018 года на 63-летнего мужчину напали грабители. Пенсионера ранили ножом, забрали денежные средств и скрылись. Мужчине был нанесен тяжкий вред здоровью. По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали 29-летнюю местную жительницу и ее 27-летнего сообщника, оба ранее судимые. Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 30, п. «а, г» ч.2 ст. 161 УК РФ (покушение, на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия), а её сообщнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Вину в содеянном оба признали в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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