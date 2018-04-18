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Житель Приморья ответит в суде за похищение бывшей супруги
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Житель Приморья ответит в суде за похищение бывшей супруги 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мужчину из Спасска‐Дальнего Приморского края будут судить за похищение 19 февраля бывшей жены с ребенком. Уголовное дело по обвинению в совершении преступления по статье «Похищение человека» (ч. 1 ст. 126 УК РФ) направлено в суд. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Сотрудники СК РФ по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела о похищении жителем
Спасска-Дальнего
экс-супруги. Злоумышленник силой удерживал бывшую жену с общим ребенком в своем доме, пока пострадавшую не освободили полицейские. Теперь
38-летнему
мужчине грозит лишение свободы.
13 апреля в Солнечногорском районе Подмосковья с корыстными целями похитили уроженца ближнего зарубежья. Злоумышленники требовали миллион рублей за освобождение похищенного. Преступников поймали и поместили под стражу. Похитителям грозит уголовное наказание до 12 лет лишения свободы.
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