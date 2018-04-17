Малый бизнес пошёл под снос. В Красноярске уберут 500 павильонов

Благие намерения властей благоустроить город к Универсиаде и сделать его красивее обернулись для предприятий малой торговли настоящим геноцидом. Сотни павильонов в городе отправили под ковш бульдозера. Вместо них обещают сделать парковки, газоны и зелёные насаждения. Но бизнес в буквальном смысле перегородил дорогу. В ситуации разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск»

Конфликт с продолжением

Война предпринимателей с мэрией длится больше года. Прошлая команда городской администрации в рамках подготовки Универсиады-2019 запланировала масштабный объём работ, включающий снос около тысячи работающих павильонов. Владельцы торговых точек неоднократно устраивали акции протеста, в том числе митинги с требованием отставки мэра Эдхама Акбулатова. Они уверяли, что власть намеренно уничтожает малый бизнес, оставив без работы до 30 тыс. красноярцев. Власти предлагали 90-процентную компенсацию владельцам сносимых павильонов при переезде на новое место. Но предприниматели к идее отнеслись скептически — у них хорошие места, наработанная база клиентов, и переезжать «к чёрту на кулички» они не намерены.

Смена руководства в октябре 2017 года планы по сносу временных торговых сооружений не изменила. Теперь власти во главе с Сергеем Ерёминым намерены снести около 470 павильонов во всех районах города, большинство в центре. В частности, в начале апреля администрация Красноярска обнародовала постановление о сносе 35 павильонов в исторической части Красноярска. Их договоры истекли в январе 2018 года и продлены не были. Предприниматели, чьи павильоны работают в центре города, начали получать уведомления о предстоящем сносе.

Как пояснял тогда глава Центрального района Дмитрий Дмитриев , закон требует несколько раз уведомить предпринимателя о ликвидации ларька заказным письмом и отводит на каждый этап определённый срок. С учётом соблюдения всех требований снос, скорее всего, произойдёт в середине мая. Причём это касается павильонов, на которые чиновники получат исполнительные листы. По трём сооружениям решения суда уже есть. Глава района отметил, что сносить будут сразу и на ул. Перенсона, и на оперном театре, а также на ул. Маркса, 21. Несмотря на то что в прошлом году предприниматели отказались получить компенсационные места, власти готовы идти на контакт.

«Собственники могут предлагать свои варианты для размещения торгового объекта (вне пределов приоритетных улиц и с учётом градостроительных ограничений). Если участок будет согласован с профильными структурами администрации, межведомственной комиссией, его включат в схему и предоставят предпринимателю», — сказал он.

Впрочем, чистка города идёт не только в историческом центре. Неделю назад в суд отправился бизнесмен с Транзитной улицы. Получив разрешение на строительство торгового павильона, ещё двенадцать он установил на захваченной земле! Полгода приставы пытались заставить его выполнить решение суда о сносе, но получали ответ: «Нет денег!». Хотя ларьки продолжали работать, а значит, прибыль приносили. Конфликт кончился уголовным делом.

Геноцид предпринимателей

Однако бизнесмены не сдаются. Их не устраивает предложение властей, и единственное, что может их удовлетворить, — разрешение работать на прежнем месте. Бизнесмены готовы пойти даже на крайние меры. Предприниматели, чьи павильоны расположены в районе остановки «Краевая больница», неделю назад перекрыли движение по улице Партизана Железняка. К ним присоединились коллеги из других районов. В результате на дороге образовалась огромная пробка. Пришлось вмешаться правоохранительным органам . В полиции оказались девять человек. Сейчас против них возбуждены административные дела, им грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей или исправительные работы. Снос временно приостановили, дав возможность предпринимателям освободить временные сооружения. И в минувшие выходные демонтаж павильонов продолжился.

Первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов пояснил: поскольку сроки действия договоров по сносимым павильонам истекли 1 января 2018 года, снос является устранением нарушений законодательства. И, руководствуясь постановлением 471, администрация может сносить подобные сооружения без судебных решений. Чиновник признал, что по ряду строений ещё ведутся судебные споры, однако обеспечительные меры в виде запрета сноса приняты не были, поэтому останавливать эту работу не планируется.

На прошлой неделе десять владельцев павильонов в исторической части города подали в арбитражный суд иски на администрацию Центрального района. Предприниматели просят запретить демонтаж ларьков, пока они через суд пытаются добиться продления арендных соглашений. Но суд оставил без движения большинство исков из-за того, что заявления не были оформлены надлежащим образом и дал время устранить нарушения до 10 мая. И если ларёчники не успеют оформить всё в соответствии с требованием суда, 15 мая их строения ждёт та же участь, что и павильоны на краевой.

Председатель краевого союза предпринимателей Виталий Бондарев уверен, что с 2013 года ведётся геноцид предпринимателей малой торговли в Красноярске. «Мы тоже хотим, чтобы город выглядел достойно и красиво. Пытались найти с властью компромиссное решение, предлагали сделать павильоны цивилизованными, затратили деньги на создание проектов, как и просили в администрации, но вместо диалога получили уведомление о сносе», — говорит Бондарев.