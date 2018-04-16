Героев мультиков Диснея одели как современных студентов

Давайте вспомним, какими героев мультфильмов Диснея мы уже видели. В купальниках, в образе героев фильмов ужасов, в виде рапторов, в виде моделей plus size. Даже перенесенных в реальный мир.

Испанский художник Рубен, известный под ником Hyung86, превратил героев мультиков Дисней в современных студентов. Модно, стильно, молодежно!

Рапунцель, «Рапунцель»

Аладдин, «Аладдин»

Жасмин, «Аладдин»

Джафар, «Аладдин»

Квазимодо, «Горбун из Нотр-Дама»

Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама»

Мулан, «Мулан»

Моана, «Моана»

Мерида, «Храбрая сердцем»

Лило, «Лило и Стич»

Анна и Эльза, «Холодное сердце»

Аврора, «Спящая красавица»

Малефисента, «Спящая красавица»

Майло, «Атлантида: Затерянный мир»

Пиноккио, «Пиноккио»

Питер Пэн, «Питер Пэн»

Динь-Динь, «Питер Пэн»

Кенаи, «Братец медвежонок»

Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

Геркулес, «Геркулес»

Мегара, «Геркулес»

Алиса, «Алиса в стране чудес»

Золушка, «Золушка»

Тиана, «Принцесса и лягушка»

Ариэль, «Русалочка»

Принц Эрик, «Русалочка»

Маугли, «Книга джунглей»

Стервелла, «101 далматинец»

Покахонтас, «Покахонтас»

Белль, «Красавица и Чудовище»

Тарзан, «Тарзан»

Джим Хоукинс, «Планета сокровищ»

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