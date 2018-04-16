Героев мультиков Диснея одели как современных студентов 

Давайте вспомним, какими героев мультфильмов Диснея мы уже видели. В купальниках, в образе героев фильмов ужасов, в виде рапторов, в виде моделей plus size. Даже перенесенных в реальный мир.
Испанский художник Рубен, известный под ником Hyung86, превратил героев мультиков Дисней в современных студентов. Модно, стильно, молодежно!
Рапунцель, «Рапунцель»
Аладдин, «Аладдин»
Жасмин, «Аладдин»
Джафар, «Аладдин»
Квазимодо, «Горбун из Нотр-Дама»
Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама»
Мулан, «Мулан»
Моана, «Моана»
Мерида, «Храбрая сердцем»
Лило, «Лило и Стич»
Анна и Эльза, «Холодное сердце»
Аврора, «Спящая красавица»
Малефисента, «Спящая красавица»
Майло, «Атлантида: Затерянный мир»
Пиноккио, «Пиноккио»
Питер Пэн, «Питер Пэн»
Динь-Динь, «Питер Пэн»
Кенаи, «Братец медвежонок»
Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
Геркулес, «Геркулес»
Мегара, «Геркулес»
Алиса, «Алиса в стране чудес»
Золушка, «Золушка»
Тиана, «Принцесса и лягушка»
Ариэль, «Русалочка»
Принц Эрик, «Русалочка»
Маугли, «Книга джунглей»
Стервелла, «101 далматинец»
Покахонтас, «Покахонтас»
Белль, «Красавица и Чудовище»
Тарзан, «Тарзан»
Джим Хоукинс, «Планета сокровищ»
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