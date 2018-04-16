Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» открыл сезон в Новосибирске

Кузьмич сегодня поет песни не про черного ворона, а про охоту. Актуально — с сегодняшнего дня, 16 апреля, можно будет пойти на утку. Актер любит это занятие не только в кино, но и в жизни.

— Самая лучшая рыбалка у меня была, когда я ничего не поймал, и пять смен погоды было. От штиля до бури, в конце я испытал ужас. От благоденствия к ужасу, а потом от ужаса вернулся в жизнь, но та рыбалка самая лучшая, — говорит актер, лауреат Государственной премии Виктор Бычков

Охотничий форум — это десятки разнообразных стендов. Можно и саблю купить в ножнах, и лодку присмотреть, и такое транспортное средство, которое способно проехать по настоящему сибирскому бездорожью.

Как правило, охотник — это еще и рыбак. Для таких — специальные мастер-классы.

Анатолий из Ижевска много лет делает авторскую блесну. Усовершенствовал изобретенные в Хорватии приспособления именно для весны, когда много ила и водорослей, рыба идет на запах.

— Если я хочу запахом рыбу приманить, я беру силиконовую юбку и кладу ее в холодильник, силикон, как промокашка, впитывает запах, например, чеснока или креветки, — говорит мастер по изготовлению блесны Анатолий Федоров.

Приманки, прикорм, блесна или заветное место — у каждого свое. Пока Кузьмич раздает автографы, сибирские мужики готовят патроны и удочки. Весна наступает, и утки уже прилетели.