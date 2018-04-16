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Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» открыл сезон в Новосибирске
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Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» открыл сезон в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Кузьмич сегодня поет песни не про черного ворона, а про охоту. Актуально — с сегодняшнего дня, 16 апреля, можно будет пойти на утку. Актер любит это занятие не только в кино, но и в жизни.
— Самая лучшая рыбалка у меня была, когда я ничего не поймал, и пять смен погоды было. От штиля до бури, в конце я испытал ужас. От благоденствия к ужасу, а потом от ужаса вернулся в жизнь, но та рыбалка самая лучшая, — говорит актер, лауреат Государственной премии Виктор Бычков.
Охотничий форум — это десятки разнообразных стендов. Можно и саблю купить в ножнах, и лодку присмотреть, и такое транспортное средство, которое способно проехать по настоящему сибирскому бездорожью.
Как правило, охотник — это еще и рыбак. Для таких — специальные мастер-классы.
Анатолий из Ижевска много лет делает авторскую блесну. Усовершенствовал изобретенные в Хорватии приспособления именно для весны, когда много ила и водорослей, рыба идет на запах.
— Если я хочу запахом рыбу приманить, я беру силиконовую юбку и кладу ее в холодильник, силикон, как промокашка, впитывает запах, например, чеснока или креветки, — говорит мастер по изготовлению блесны Анатолий Федоров.
Приманки, прикорм, блесна или заветное место — у каждого свое. Пока Кузьмич раздает автографы, сибирские мужики готовят патроны и удочки. Весна наступает, и утки уже прилетели.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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