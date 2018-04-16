В селе Алькино в овраге с талыми водами найдено тело пятилетнего мальчика

Следственным отделом по городу Похвистнево начата доследственная проверка факту смерти малолетнего ребёнка, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Тело пятилетнего мальчика, без признаков жизни было обнаружено11 апреля в овраге с талыми водами в селе Алькино.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства гибели ребенка.

По предварительным данным, мальчик мог утонуть в результате несчастного случая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.