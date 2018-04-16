«Кузбассэнергосбыт» назвал своих лучших потребителей 

Лауреатов и победителей конкурса выбирали более чем из 20 тысяч кузбасских предприятий и организаций. Среди главных критериев отбора — наличие прямого договора с «Кузбассэнергосбытом» и высокая платежная дисциплина. Гарантирующий поставщик определил 19 лучших клиентов, которые были награждены памятными стелами, дипломами и ценными призами. Церемония впервые проходила в стенах Театра для детей и молодежи. И после награждения актеры театра показали гостям спектакль «Шоколадница», что стало еще одним приятным сюрпризом. В этом году, помимо 6 традиционных номинаций, появилась одна новая — «Потребители, внесшие вклад в развитие отрасли». Данная номинация введена для потребителей, которые не ограничиваются взаимоотношениями лишь в рамках договора энергоснабжения. В частности, совместно с «Ледовым дворцом» «Кузбассэнергосбыт» работал над внедрением нового рыночного механизма для розничных потребителей — ценозависимого снижения потребления. Данный механизм позволит снижать стоимость электроэнергии. В 2017 году был реализован совместный натурный эксперимент по разгрузке оборудования по команде системного оператора. Эксперимент доказал, что внедрение механизма ценозависимого снижения электропотребления на розничном рынке электроэнергии возможно. «Мы рады, что многие наши потребители настроены на конструктивные взаимоотношения. Они понимают, что своевременные платежи за электроэнергию — залог стабильного функционирования энергосистемы региона. И сегодняшняя церемония — наш способ сказать им „спасибо“. Надеюсь, сложившиеся партнерские отношения будут и дальше развиваться в таком же позитивном ключе» — резюмировал генеральный директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Леонид Петров. Не обошлось и без «антинаград». Керосиновая лампа в этом году отправилась в Киселевск. Местное «Городское тепловое предприятие» накопило колоссальный долг, пользуясь своим статусом «неотключаемого» потребителя.
По итогам 2017 года победителями конкурса стали:
Номинация «Промышленные предприятия»:
Победитель — ООО «Кондитерский дом Восток» Лауреат — ООО «Кузбасский Скарабей» Лауреат — ООО «Знамя»
Номинация «Предприятия, финансируемые из бюджета»:
Победитель — ГАУК «Новокузнецкий драматический театр» Лауреат — ГАУ КО «Санаторий Борисовский» Лауреат — ГБУЗ КО «Тисульская районная больница»
Номинация «Предприятия сельского хозяйства»:
Победитель — ООО «Барачатское» Лауреат — КХ «Бекон» Лауреат — ООО «Кузбасский бройлер»
Номинация «Предприятия малого бизнеса»:
Победитель — ООО «Околица» Лауреат — ООО «Кедровское» Лауреат — ИП Магомедова Л. Д.
Номинация «Потребители, приравненные к населению»:
Победитель — СНТ «Славино» Лауреат — ТСЖ «Экспресс-2008» Лауреат — СНТ «Дружба»
Номинация «Предприятия, приобретающие электроэнергию в целях компенсации потерь»:
Победитель — ООО «ТСО „Сибирь“ Лауреат — ООО „Электросетьсервис“ Лауреат — АО „Электросеть“
Номинация „Потребители, внесшие вклад в развитие отрасли“:
Победитель — МБУ ДО „Детско-юношеская спортивная школа“
Номинация „Худший потребитель“:
Победитель — ООО „ГТП“