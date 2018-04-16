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Получатели президентских и краевых грантов рассказали о своих проектах
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Получатели президентских и краевых грантов рассказали о своих проектах 

АиФ-Владивосток 22 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
Вице-губернатор поприветствовал собравшихся от имени главы региона Андрея Тарасенко, подчеркнув, что некоммерческая сфера имеет большой потенциал и может рассчитывать на поддержку властей всех уровней.
«Вы реализуете действительно важные, необходимые для общества инициативы, оказываете большую помощь во всех отраслях. Это особенно очевидно в Год добровольца. Мы открыты к диалогу с вами», — отметил он.
Среди собравшихся — руководители НКО, которые специализируются на помощи семьям с больными детьми, молодежных инициативах, сохранению исторических знаний, популяризации культуры и традиций Приморья, оказании консультативной помощи общественным организациям.
Так, например, руководитель Ресурсного центра поддержки гражданских инициатив Вероника Сипачева рассказала о проектах, направленных на поддержку некоммерческого сектора.
«Мы проводим семинары и тренинги для общественных организаций и активных граждан с выездом в муниципалитеты. Часто привлекаем федеральных экспертов», — сообщила она.
Аналогичную помощь приморским общественникам оказывает и НКО «Развитие», которую представила Светлана Баженова.
Многие организации реализуют молодежные инициативы. Среди них краевое отделение «Российского союза молодежи» с проектом по благоустройству общественных территорий «Молодежь — территориям Приморья» и «Де-фриз», получившая грант на проведение фестиваля технологического искусства.
Большое внимание со стороны некоммерческого сектора также уделяется оказанию консультационной помощи семьям. Наиболее яркие проекты в этой области — проект «Особые дети в центре внимания» от благотворительного фонда «Владмама» и «Передвижная школа-квест для родителей» от Совета многодетных родителей.
Свои проекты также представители руководители регионального отделения «Матери России» — конкурс «Семья в истории города», организация «КЛИО» — создание историко-краеведческой экспозиционной площадки «Переселенцы», Находкинская татаро-башкирская общественная организация «Туган тел» — «Этностиль Приморья» и другие.
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