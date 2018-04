5 вечеров в Екатеринбурге: где посмотреть спектакль про выборы и когда провести ночь с книгами

На этой неделе весна снова не балует теплом, зато нас ждет множество концертов, спектаклей и интересных творческих встреч. Например, в Екатеринбурге свою новую книгу представит автор бестселлеров Эльчин Сафарли, впервые у нас выступят рокеры Pain, пройдет масштабная акция «Библионочь».

Об этом и многом другом подробнее рассказываем в нашем обзоре событий недели.

Понедельник, 16 апреля Смотрим боевик про монстра-гориллу

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается им на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя, не только чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и чтобы спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Где: в кинотеатрах города Когда: с 12 апреля Сколько стоит: от 120 рублей Возрастное ограничение: 16+

Вторник, 17 апреля Смотрим спектакль про выборы

В Екатеринбурге выступит Гражданин Поэт — Михаил Ефремов. Концерт «Все на выборы — 2» представляет собой собрание самых абсурдных эпизодов мартовской президентской кампании в бессердечной поэтической обработке Андрея (Орлуши) Орлова и привлеченных им к соавторству покойных классиков. Новая программа будет немного разбавлена не потерявшими актуальности номерами с выборов 2012 года, а также историческими хитами типа «Путин и мужик», «В Кремле зазвонил телефон», «Моя бабушка в жесткой отвязке» и другими.

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 17 апреля в 19:00 Сколько стоит: 1500–6000 рублей Возрастное ограничение: 16+

Среда, 18 апреля Отрываемся под Pain

Впервые в истории в Екатеринбурге выступят Питер Тагтгрен и его группа Pain. В программе The best of, как это понятно из названия, прозвучат лучшие песни коллектива, которые знакомы поклонникам наизусть. Пожалуй, нет человека, интересующегося рок-музыкой, который не знал бы мелодию гимна нулевых Shut your mouth.

Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 18 апреля в 19:00 Сколько стоит: от 1800 рублей Возрастное ограничение: 16+

Четверг, 19 апреля Танцуем в старинном особняке

В Екатеринбурге пройдет салонная вечеринка в стиле начала XX века. На «тусовке» в дворянском особняке гости увидят модное дефиле эпохи модерна и сразятся в настольные игры, популярные 100–150 лет назад. А еще организаторы обещают научить всех правилам светского этикета начала XX века и танцам, показать устройство дамских корсетов изнутри и дать попробовать ту эпоху на вкус. И, конечно, никто не уйдет без винтажного селфи на память.

Где: Дом Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46) Когда: 19 апреля в 18:30 Сколько стоит: 200 рублей Возрастное ограничение: 18+

Общаемся с автором бестселлеров

В Екатеринбурге пройдет презентация новой книги популярного писателя Эльчина Сафарли «Когда я вернусь, будь дома». Автор встретится с читателями, ответит на вопросы и оставит желающим автографы на память. На сегодняшний день опубликованы более десяти романов Сафарли, каждый из них становится событием и обретает множество поклонников по всему миру. В числе бестселлеров — «Туда без обратно», «Мне тебя обещали», «Если бы ты знал» и другие. «Никто не понимает женщин лучше, чем этот мужчина», — отмечают читатели его лирических, наполненных восточным колоритом и романтикой книг.

Где: магазин «Читай-город» (пр. Ленина, 49) Когда: 19 апреля в 19:00 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 18+

Пятница, 20 апреля Рассматриваем рисунки углем

В Арт-галерее «Ельцин Центра» откроется персональная выставка уральского художника Владимира Селезнева. На ней покажут его работы, созданные за последние 20 лет. Владимир Селезнев использует в своем творчестве краски, фотоаппараты, принтеры, уголь, тушь, звукоусиливающее оборудование, акварель, видеокамеры, лампы и компьютерные программы. Выставка называется «Иногда кратчайший путь — самый длинный». Это отражает сложный процесс становления художника, который мечтал об этом еще в школе, но потом пришлось забыть о творчестве на 15 лет.

Где: «Ельцин Центр» (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: с 19 апреля Сколько стоит: 50–100 рублей Возрастное ограничение: 18+

Знакомимся с книгами на «Библионочи»

В Екатеринбурге 20 апреля пройдет акция «Библионочь». Участников ждут мастер-классы, встречи с писателями и поэтами, чтение отрывков из произведений, актерские зарисовки, конкурсы, квесты и многое другое. Библиотеки, музеи и книжные магазины в этот день будут работать до позднего времени. В прошлом году в этой акции приняли участие известные екатеринбуржцы — Олег Ягодин, Иннокентий Шеремет, Николай Коляда.

Где: разные площадки города, подробнее — здесь Когда: 20 апреля Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 18+

