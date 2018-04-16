Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о пятилетней Илине Аетбаевой из Ишимбайского района Башкортостана.

У девочки врожденный порок сердца — дефект междпредсердной перегородки. Илина растет, и дефект увеличивается, возрастает и нагрузка на сердце. Девочке необходима операция, которую готовы провести уфимские кардиохирурги. Это единственный способ предотвратить тяжелые осложнения.

Из письма Альмиры Аетбаевой, мамы Илины:

"Врожденный порок сердца у Илины обнаружили почти случайно: два года назад мы обратились к педиатру по поводу конъюнктивита, а ушли от доктора с направлением на обследование сердца. В результате у дочки обнаружили дефект межпредсердной перегородки. Тогда это стало для нас полной неожиданностью — мы не замечали у Илины никаких внешних проявлений болезни. Но сейчас дочка ослабела, быстро устает, сильно потеет. При этом очень хочет заниматься гимнастикой, у нее есть данные — хорошая гибкость, растяжка, но пока врачи запрещают Илине физические нагрузки. Она наблюдается в Республиканском кардиологическом центре (РКЦ, Уфа). Сначала врачи надеялись, что дефект закроется самостоятельно. Но недавнее обследование показало, что размеры сердца увеличились, Илине нужна операция. В РКЦ могут выполнить ее щадящим способом: закрыть дефект эндоваскулярно, без разреза грудной клетки, с помощью специального устройства — окклюдера. Сама операция для нас бесплатна, но мы должны приобрести окклюдер. Хоть мы с мужем оба работаем, но не имеем возможности собрать необходимую сумму — наши доходы для этого слишком малы, а нужно обеспечивать двоих детей. Помогите нам, пожалуйста!"

Для спасения Илины Аетбаевой не хватает 259 315 руб.

Сердечно-сосудистый хирург РКЦ Руслан Тугузбаев (Уфа): «Сердце Илины работает с большой перегрузкой, ей необходимо эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки окклюдером. После щадящей операции девочка быстро восстановится и сможет активно развиваться».

Внимание! Цена окклюдера 259 315 руб.

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