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В Москве представят книгу знаменитых французских писателей об Оренбуржье
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В Москве представят книгу знаменитых французских писателей об Оренбуржье 

АиФ-Оренбург 51 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
20 апреля в Москве оренбургский благотворительный фонд «Евразия» представит книги о «русских французах» писателях Морисе Дрюоне и Жозефе Кесселе.
Писатель Морис Дрюон 15 лет назад побывал в Оренбурге, чтобы прикоснуться к своим российским истокам. Отец члена Французской Академии, экс-министра культуры Франции родился и жил в Оренбурге. Мать другого французского классика Жозефа Кесселя — дочь оренбургского купца, в Оренбурге писатель начал свое обучение и прожил несколько лет.
Книга «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни» — отрывки из мемуаров Дрюона о поездке в Оренбуржье и биографии Кесселя. Вторая новинка — первый за 90 лет перевод на русский язык повести Жозефа Кесселя «Сибирские ночи». Ее представит переводчик оренбурженка Елена Багно.
Презентация двух литературных новинок состоится в крупнейшем книжном магазине страны «Библио-Глобус» в 18.00. Также будут показаны фрагменты из интервью Мориса Дрюона, в котором писатель рассказывает о своих оренбургских предках и об участии во французском Сопротивлении. В этот же день Почта России выпустит в обращение один миллион маркированных конвертов, посвященных 100-летию Мориса Дрюона, сообщает благотворительный фонд «Евразия».
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