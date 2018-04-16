В Москве представят книгу знаменитых французских писателей об Оренбуржье

20 апреля в Москве оренбургский благотворительный фонд «Евразия» представит книги о «русских французах» писателях Морисе Дрюоне и Жозефе Кесселе.

Писатель Морис Дрюон 15 лет назад побывал в Оренбурге, чтобы прикоснуться к своим российским истокам. Отец члена Французской Академии, экс-министра культуры Франции родился и жил в Оренбурге. Мать другого французского классика Жозефа Кесселя — дочь оренбургского купца, в Оренбурге писатель начал свое обучение и прожил несколько лет.

Книга «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни» — отрывки из мемуаров Дрюона о поездке в Оренбуржье и биографии Кесселя. Вторая новинка — первый за 90 лет перевод на русский язык повести Жозефа Кесселя «Сибирские ночи». Ее представит переводчик оренбурженка Елена Багно.