В красноярском музее-усадьбе Юдина пройдёт Библионочь по книгам Туве Янссон

Красноярский музей-усадьба им. Г. В. Юдина приглашает жителей и гостей краевой столицы на Библионочь «Правила счастья», которая состоится 21 апреля в 18:00 до 21:00.

Библионочь будет посвящена книгам о муми-троллях финской писательницы и художницы Туве Янссон. Филологи расскажут интересные факты о произведениях, автор известного в Красноярске проекта «Чуткие чтения» Светлана Демешонок прочтёт для детей и взрослых новеллу «Дитя-невидимка», а коллектив «Свет-квартет» предложит музыкальное прочтение книг.

Также на Муми-ночи вместе с художниками и экскурсоводами можно будет создать собственные комиксы и брошки с муми-тролями, посмотреть на проекторе диафильмы по мотивам книг Янссон, сыграть в настольную ролевую игру и даже сразиться в квесте с чудищами и опасностями Муми-долины.

Для горожан, которые любят погружаться в сказочный мир в камерной, уединённой обстановке, в Юдинке будут особенные площадки. Например, в «Кабинете Муми-папы» можно будет напечатать свои воспоминания на пишущей машинке, в «Читальне Муми-мамы» — устроиться в кресле-качалке с книгами Туве Янссон и просто почитать, а в отдельных залах музея — познакомиться с «Правилами счастья» муми-троллей, поделиться своими и сделать селфи на память.