Зафиксирован первый укус человека бореллиозным клещом в текущем сезоне

Роспотребнадзор сообщает, что в целом количество пострадавших от укусов меньше аналогичных показателей прошлых лет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что на середину апреля в 55 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились 1599 пострадавших от укусов клещей, в том числе 713 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза.

Всего в 2018 году акарицидные обработки запланированы на площади около 139 тысяч га, особое внимание будет уделено обработке территорий детских (летних) оздоровительных учреждений.

Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, по состоянию на 13.04.2018 в субъектах Российской Федерации привито почти 903 тысячи человек.