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Из Парижа с любовью: 7 лучших свежих французских картин
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Из Парижа с любовью: 7 лучших свежих французских картин 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Ivi.ru
Лавандовых полей, ярких красок и уморительных историй в каждой картине мы вам не обещаем, но в том, что эти французские фильмы надолго останутся в вашей памяти, можно быть уверенным на все сто.
До свидания там, наверху
Au revoir là-haut (2017)
Canal+ [fr]
До свидания там, наверху
Чтобы насолить снобу-отцу, молодой художник Эдуар отправляется добровольцем на войну. Из-за жестокости своего военачальника, капитана Праделя, юноша теряет половину лица и всякое желание жить. Его верный друг Альбер с трудом помогает Эдуару пережить депрессию и покупает краски, кисти и мольберт, чтобы отвлечь героя от боли.
Он и Она  Mr & Mme Adelman (2017)
Canal+ [fr]
Он и Она  В обычном баре встречаются Он и Она. Он — амбициозный и эгоистичный начинающий писатель. Она — магистр классической поэзии, которая взялась читать и править его тексты, даже не спросив разрешения. Знакомство и первая ночь проходят, мягко говоря, не совсем гладко. Но история, которую эта пара будет творить еще 45 лет, восхищает, заставляет улыбаться и плакать.
Красная черепаха
La tortue rouge (2016)
Canal+ [fr]
Красная черепаха
После кораблекрушения мужчина просыпается на безлюдном острове. Поняв, что помощи ждать неоткуда, он пытается построить плот, но огромная красная черепаха всеми силами мешает ему покинуть остров.
Жизнь Кабачка
Ma vie de Courgette (2016)
Canal+ [fr]
Жизнь Кабачка
Из-за дурацкой случайности Икар теряет маму — единственного живого родственника. Одинокий и напуганный мальчик попадает в детдом, знакомится с воспитанниками и обнаруживает, что он не один такой.
Demain tout commence (2016)
Canal+ [fr]
Самуиль, красавчик, прожигатель жизни и жуткий бабник, оказался в непростой ситуации: одна из многочисленных подружек Самуиля, Кристин, вручает ему кулек с его дочерью. Кристин тут же сбегает в Лондон, и новоиспеченному отцу приходится не только заботиться о малышке, но и найти непутевую мамашу.
Франц
Frantz (2016)
Canal+ [fr]
Франц
Анна, потерявшая на Первой мировой войне жениха Франца, случайно знакомится с его другом — Андриеном. Со временем выясняется, что именно Андриен убил Франца, а познакомился с его невестой только для того, чтобы попросить прощения
Маленький принц
Le Petit Prince (2015)
Paramount Animation
Маленький принц
Озабоченная своим будущим девочка проводит все свое свободное время, штудируя учебники за старшие классы. Внезапно ее продуктивное лето нарушает шумный старичок-сосед, который рассказал девочке историю о розе, лисе и Маленьком принце.
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