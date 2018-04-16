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Жителей Теплого Стана приглашают на День Франции
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Жителей Теплого Стана приглашают на День Франции 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
22 апреля с 13.00 до 16.00 на Экомаркете в Коньково состоится масштабный праздник — день Франции, который пройдет при поддержке event-агентства Hot Surprise.
В этот день для детей состоится мастер-класс по рисовнию в стиле… импрессионизма, после чего юных Мане усадят смотреть трогательные французские мультфильмы.
Мы все знаем, что Франция известна своей гастрономией! Только в это день на Экомаркете пройдет два кулинарных мастер-класса: по приготовлению улиток (проводит кафе Comme a Paris) и салата «Нисуаз» (проводит кафе MixSalad).
Почувствовать себя в книге «Парфюмер» Зюскинда (только без этих ужасов) вы сможете на мастер-классе по изготовлению парфюма.
А сопровождаться все будет замечательными мелодиями из французских мюзиклов, сыгранных на электроарфе, трубе и аккордеоне!
И наконец, на Экомаркете будет работать художница-шаржистка — получить шарж сможет каждый гость мероприятия!
Программа:
Детская комната:
13.00 — 14.00 — Детский мастер-класс по рисованию в стиле импрессионизма « По следам Моне»
14.15 — 15.15 — Мастер-класс по изготовлению духов
15.20 — 16.30 — Трогательные французские мультфильмы
Фудкорт:
13.20 — 14.00 — Мастер-класс от французов по приготовлению улиток в кафе Comme a Paris
15.20 — 16.30 — Мастер класс по приготовлению французских салатов Нисуаз
14.10 — 16.30 — Электроарфа и трубач (дует с французским репертуаром из фильмов «Шербурские зонтики», «Ловланд», «История любви» и аккордеонист
15.20 — 16.30 — Художница-шаржист
Всех ждем на Экомаркете в Коньково.
Ул. Профсоюзная, 126, корпус 3  Вход бесплатный
Регистрация обязательна
https://ekomarket.timepad.ru/event/703845/
Наш Теплый стан: последние новости
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