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Кайл Чандлер заменит Джорджа Клуни в сериале «Уловка-22»
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Кайл Чандлер заменит Джорджа Клуни в сериале «Уловка-22» 

Киноафиша 52 минуты назад
Фото: Киноафиша
Небольшие перестановки произошли в новом режиссерском проекте Джорджа Клуни — «Уловка-22». Клуни решил отдать свою роль полковника Кэткарта Кайлу Чандлеру («Ночные игры», «Манчестер у моря»).
Сам же актер изобразит в мини-сериале менее значимого персонажа — лейтенанта Шейскопфа.
Главная роль в шестисерийном шоу «Уловка-22», основанном на одноименном бестселлере Джозефа Хеллера, закреплена за Кристофером Эбботтом. Звезда сериала «Грешница» перевоплотится в капитана Йоссариана, который служит во время Второй Мировой войны в бомбардировочном полку США, расположенном на территории Италии.
Йоссариана угнетают военные действия, и чтобы отказаться от службы он пытается выдать себя за сумасшедшего. Однако все портит «уловка-22» — параграф в военном уставе, согласно которому, если человек не хочет воевать, то он автоматически считается здравомыслящим, и признать его умалишённым никак нельзя. Чем дальше развиваются события, тем абсурднее выглядит положение дел на военной базе.
Напомним, что в начале апреля к актерскому составу «Уловки-22» присоединился Хью Лори («Доктор Хаус»).
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