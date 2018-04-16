Кайл Чандлер заменит Джорджа Клуни в сериале «Уловка-22»

Небольшие перестановки произошли в новом режиссерском проекте Джорджа Клуни — «Уловка-22». Клуни решил отдать свою роль полковника Кэткарта Кайлу Чандлеру («Ночные игры», «Манчестер у моря»).

Сам же актер изобразит в мини-сериале менее значимого персонажа — лейтенанта Шейскопфа.

Главная роль в шестисерийном шоу «Уловка-22», основанном на одноименном бестселлере Джозефа Хеллера , закреплена за Кристофером Эбботтом . Звезда сериала «Грешница» перевоплотится в капитана Йоссариана, который служит во время Второй Мировой войны в бомбардировочном полку США, расположенном на территории Италии.

Йоссариана угнетают военные действия, и чтобы отказаться от службы он пытается выдать себя за сумасшедшего. Однако все портит «уловка-22» — параграф в военном уставе, согласно которому, если человек не хочет воевать, то он автоматически считается здравомыслящим, и признать его умалишённым никак нельзя. Чем дальше развиваются события, тем абсурднее выглядит положение дел на военной базе.