Плетнев Кирилл Владимирович

Дата рождения: 30 декабря 1979 года

Место рождения: Украина, Харьков

Знак Зодиака: Козерог

Свое детство и период становления Кирилл провел в Петербурге. Папа — ученый-изобретатель особенно не давил на сыновей в выборе занятий, а мама — учитель танцев научила Кирилла и его брата Михаила всему, что умела сама. Танцевальные навыки пригодились Кириллу в будущем. Он даже некоторое время в студенчестве подрабатывал этим ремеслом в ночном клубе.

В начальной школе Плетнев увлекался футболом и тхэквондо, а в подрастковом возрасте попал в класс с театральным уклоном, что собственно и решило всю его дальнейшую судьбу.

После окончания школы, в 1996 году молодой и очень амбициозный человек решил поступить на режиссерский факультет ЛГИТМиКа, но его не приняли из-за слишком юного возраста. 16-летнему парню посоветовали пойти на актерский. К счастью, в том году курс набирал прославленный мастер Владимир Петров , куда собственно и зачислили Плетнева. Получив диплом молодой артист не нашел работы в Петербурге, поэтому отправился в Москву, где был принят в труппу Театра Армена Джигарханяна , где и прослужил три года. В этот же период развивается кинокарьера артиста. Приняв участие в нескольких сериалах, таких как «Тайга. Курс выживания», «Диверсанты» и «Солдаты» Кирилл Плетнев становится популярным и очень востребованным актером. На сегодняшний день в его послужном списке насчитывается 70 ролей в кино и сериалах.

В 2014 году артист осуществил свою юношескую мечту. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дипломная короткометражка «Настя», завоевала приз «Кинотавра-2015». Это направление своей творческой деятельности Плетнев активно развивает.

Личная жизнь Кирилла Плетнева

Первой женой актера была коллега Лидия Милюзина . В браке родился сын Федор (2011 г.). В 2012 году супруги развелись, по слухам из-за измены Кирилла. В данный момент Плетнев состоит в гражданском браке с дочерью народной артистки Грузии Ии Нинидзе — Нино. У пары есть сын Александр (2015 г.).

Фильмография

Актёр

2001 — Убойная сила 5 2002 — Медвежий поцелуй

2002 — Тайга. Курс выживания

2004 — Дальнобойщики 2 2004 — Дети Арбата

2004 — Диверсант

2004 — Легенда о Кащее

2004 — Па 2004 — Самара-городок

2004 — Штрафбат

2005 — Взрыв на рассвете

2005 — Золотые парни

2005 — Солдаты-3 2006 — Дурдом

2006 — Под ливнем пуль

2006 — Русский перевод

2006 — Противостояние

2006 — С Дона выдачи нет 2006 — Секретное оружие

2006 — Страсти по кино, или Господа киношники

2007 — Голландский пассаж

2007 — Беглянки

2007 — Диверсант 2: Конец войны

2008 — Адмиралъ

2008 — Аэропорт 2 2008 — Ваша остановка, мадам!

2008 — Громовы. Дом надежды

2008 — Золото Трои

2008 — Любовь-морковь 2 2008 — Один день

2009 — Десантура. Никто, кроме нас 2009 — Каникулы строгого режима

2009 — Одну тебя люблю

2009 — Поп 2009 — Правило лабиринта

2009 — При загадочных обстоятельствах

2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка»

2010 — Александра

2010 — Вера, Надежда, Любовь

2010 — Ищу тебя

2010 — Леший. Продолжение истории

2011 — Варенье из сакуры

2011 — Любовь и разлука

2011 — Пираньи

2011 — Пыльная работа

2011 — Рейдер

2012 — Август. Восьмого

2012 — Второе восстание Спартака

2012 — Однажды в Ростове

2012 — Дорога на остров Пасхи

2013 — Мама-детектив

2013 — Роман с кокаином

2013 — Клянемся защищать

2013 — Метро

2014 — Небо падших

2014 — Форт Росс: В поисках приключений

2014 — Не в парнях счастье

2014 — Неслучайная встреча

2014 — Спешите любить

2015 — Неподсудные

2016 — Любовь с ограничениями

2016 — Пятница

2016 — Викинг

2016 — Ёлки 5 2017 — Три дня до весны

2017 — Безопасность

2017 — Мешок без дна 2018 — Идеальные

Режиссерские киноработы

2012 — Собака и сердце

2013 — 6:23 2015 — Настя

2016 — Мама

2017 — ЖГИ!

2018 — Идеальные