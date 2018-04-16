Плетнев Кирилл Владимирович 

Дата рождения: 30 декабря 1979 года
Место рождения: Украина, Харьков
Знак Зодиака: Козерог
Свое детство и период становления Кирилл провел в Петербурге. Папа — ученый-изобретатель особенно не давил на сыновей в выборе занятий, а мама — учитель танцев научила Кирилла и его брата Михаила всему, что умела сама. Танцевальные навыки пригодились Кириллу в будущем. Он даже некоторое время в студенчестве подрабатывал этим ремеслом в ночном клубе.
В начальной школе Плетнев увлекался футболом и тхэквондо, а в подрастковом возрасте попал в класс с театральным уклоном, что собственно и решило всю его дальнейшую судьбу.
После окончания школы, в 1996 году молодой и очень амбициозный человек решил поступить на режиссерский факультет ЛГИТМиКа, но его не приняли из-за слишком юного возраста. 16-летнему парню посоветовали пойти на актерский. К счастью, в том году курс набирал прославленный мастер Владимир Петров, куда собственно и зачислили Плетнева. Получив диплом молодой артист не нашел работы в Петербурге, поэтому отправился в Москву, где был принят в труппу Театра Армена Джигарханяна, где и прослужил три года. В этот же период развивается кинокарьера артиста. Приняв участие в нескольких сериалах, таких как «Тайга. Курс выживания», «Диверсанты» и «Солдаты» Кирилл Плетнев становится популярным и очень востребованным актером. На сегодняшний день в его послужном списке насчитывается 70 ролей в кино и сериалах.
В 2014 году артист осуществил свою юношескую мечту. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дипломная короткометражка «Настя», завоевала приз «Кинотавра-2015». Это направление своей творческой деятельности Плетнев активно развивает.
Личная жизнь Кирилла Плетнева
Первой женой актера была коллега Лидия Милюзина. В браке родился сын Федор (2011 г.). В 2012 году супруги развелись, по слухам из-за измены Кирилла. В данный момент Плетнев состоит в гражданском браке с дочерью народной артистки Грузии Ии Нинидзе — Нино. У пары есть сын Александр (2015 г.).
Фильмография
Актёр
2001 — Убойная сила 5 2002 — Медвежий поцелуй
2002 — Тайга. Курс выживания
2004 — Дальнобойщики 2 2004 — Дети Арбата
2004 — Диверсант
2004 — Легенда о Кащее
2004 — Па 2004 — Самара-городок
2004 — Штрафбат
2005 — Взрыв на рассвете
2005 — Золотые парни
2005 — Солдаты-3 2006 — Дурдом
2006 — Под ливнем пуль
2006 — Русский перевод
2006 — Противостояние
2006 — С Дона выдачи нет 2006 — Секретное оружие
2006 — Страсти по кино, или Господа киношники
2007 — Голландский пассаж
2007 — Беглянки
2007 — Девять жизней Нестора Махно
2007 — Диверсант 2: Конец войны
2008 — Адмиралъ
2008 — Аэропорт 2 2008 — Ваша остановка, мадам!
2008 — Громовы. Дом надежды
2008 — Золото Трои
2008 — Любовь-морковь 2 2008 — Один день
2009 — Десантура. Никто, кроме нас 2009 — Каникулы строгого режима
2009 — Одну тебя люблю
2009 — Поп 2009 — Правило лабиринта
2009 — При загадочных обстоятельствах
2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка»
2010 — Александра
2010 — Вера, Надежда, Любовь
2010 — Ищу тебя
2010 — Леший. Продолжение истории
2011 — Варенье из сакуры
2011 — Любовь и разлука
2011 — Пираньи
2011 — Пыльная работа
2011 — Рейдер
2012 — Август. Восьмого
2012 — Второе восстание Спартака
2012 — Однажды в Ростове
2012 — Дорога на остров Пасхи
2013 — Мама-детектив
2013 — Роман с кокаином
2013 — Клянемся защищать
2013 — Метро
2014 — Небо падших
2014 — Форт Росс: В поисках приключений
2014 — Не в парнях счастье
2014 — Неслучайная встреча
2014 — Спешите любить
2015 — Неподсудные
2016 — Любовь с ограничениями
2016 — Пятница
2016 — Викинг
2016 — РОВД
2016 — Ёлки 5 2017 — Три дня до весны
2017 — Безопасность
2017 — Мешок без дна 2018 — Идеальные
Режиссерские киноработы
2012 — Собака и сердце
2013 — 6:23 2015 — Настя
2016 — Мама
2017 — ЖГИ!
2018 — Идеальные