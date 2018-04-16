Все камео Стэна Ли

В кинокомиксах Marvel есть симпатичная традиция — в каждом фильме про супергероев есть камео со Стэном Ли . Это такой писатель, который придумал в годы далекой молодости Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Фантастическую четвёрку, Железного человека, Сорвиголову, Тора, Людей Икс. В общем — родитель большинства марвеловских чудо-людей.

Сегодня ему уже 95 лет, но он по-прежнему не отказывает себе в удовольствии засветиться в новом блокбастере про супергероев.

Беглецы

Водитель лимузина

Беглецы

Тор: Рагнарёк

Парикмахер Сакаар

Тор: Рагнарёк

Одаренные

Посетитель, выходящий из бара. 1 серия 1 сезона

Защитники (2017)

На плакате

Защитники (2017)

Человек-паук: Возвращение домой

Старик Гарри, громко разговаривающий через окно

Человек-паук: Возвращение домой

Стражи Галактики. Часть 2 Наблюдатель Уату в образе астронавта, рассказывающий истории другим наблюдателям

Стражи Галактики. Часть 2 + дополнительные материалы

Железный кулак

Постер

Агенты «Щ. И. Т.»: Йо-Йо Фотография в коробочке Фила Колсона

Доктор Стрэндж

Пассажир автобуса, который читает книгу Олдоса Хаксли «Двери восприятия»

Доктор Стрэндж

Люк Кейдж

Постер: «Видите преступление? Сообщите об этом»

Люди Икс: Апокалипсис

Пожилая пара смотрит на ракеты

Люди Икс: Апокалипсис

Первый мститель: Противостояние

Первый мститель: Противостояние

Дэдпул

Диджей в стрип-клубе

Дэдпул

Человек-муравей

Бармен

Человек-муравей

Мстители: Эра Альтрона

Ветеран, который на вечеринке слишком много выпил

Мстители: Эра Альтрона

Портрет полицейского. 7 серия 1 сезона

Сорвиголова

Еще один портрет. 13 серия 1 сезона

Агент Картер

Старик, который чистит обувь рядом с Говардом Старком , папой Тони Старка. 4 серия 1 сезона

Агент Картер

Стражи Галактики

Ксандарианский житель с активной жизненной позицией

Стражи Галактики

Город героев

Мультяшный Ли — отец одного из главных героев мультфильма

Город героев

Новый Человек-паук: Высокое напряжение

Единственный человек, который заметил, как Питер Паркер снял маску Человека-паука

Новый Человек-паук: Высокое напряжение

Первый мститель: Другая война

Охранник музея Капитана Америки

Первый мститель: Другая война

Агенты «Щ. И. Т.»

Джентльмен в поезде. 13 серия 1 сезона

Агенты «Щ. И. Т.»

Тор 2: Царство тьмы

Пациент в психушке

Тор 2: Царство тьмы

Железный человек 3 Судья на конкурсе красоты

Железный человек 3 Новый Человек-паук

Очень невнимательный библиотекарь

Новый Человек-паук

Мстители

Обычный житель: «Супергерои в Нью-Йорке? Ой, да не смешите!»

Мстители

Первый мститель

Генерал, который принял участие в церемонии награждения Стива Роджерса: «Я думал, он повыше будет…»

Первый мститель

Мужик, который пытается пикапом сдвинуть молот Тора с места.

Железный человек 2 Известный телеведущий Ларри Кинг

Железный человек 2 Невероятный Халк

Безымянный пенсионер, нечаянно выпивший содовую, в которую попала капля крови Халка

Невероятный Халк

Железный человек

Железный человек

Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера

Гость, которого не пускают на свадьбу главных героев

Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера

Человек-паук 3: Враг в отражении

Прохожий, читающий сводки о Человеке-пауке

Человек-паук 3: Враг в отражении

Люди Икс: Последняя битва

Пожилые соседи Джин Грей

Люди Икс: Последняя битва

Фантастическая четверка

Курьер Вилли Лампкин

Фантастическая четверка

Человек-паук 2 Прохожий спасает девушку, которая могла пострадать во время битвы Человека-паука и Доктора Осьминога

Человек-паук 2 Сорвиголова

Прохожий, который на ходу читает газету

Сорвиголова

Охранник в лаборатории Брюса Бэннера

Человек-паук

Старичок спасает девочку от падающих обломков во время атаки Зеленого Гоблина

Человек-паук

Люди Икс Продавец хот-догов

Люди Икс Человек-паук

Рисованный Стэн Ли в роли Стэна Ли Суд Невероятного Халка

Присяжный в суде