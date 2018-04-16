Все камео Стэна Ли 

В кинокомиксах Marvel есть симпатичная традиция — в каждом фильме про супергероев есть камео со Стэном Ли. Это такой писатель, который придумал в годы далекой молодости Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Фантастическую четвёрку, Железного человека, Сорвиголову, Тора, Людей Икс. В общем — родитель большинства марвеловских чудо-людей.
Сегодня ему уже 95 лет, но он по-прежнему не отказывает себе в удовольствии засветиться в новом блокбастере про супергероев.
Беглецы
Водитель лимузина
Беглецы
Тор: Рагнарёк
Парикмахер Сакаар
Тор: Рагнарёк
Одаренные
Посетитель, выходящий из бара. 1 серия 1 сезона
Защитники (2017)
На плакате
Защитники (2017)
Человек-паук: Возвращение домой
Старик Гарри, громко разговаривающий через окно
Человек-паук: Возвращение домой
Стражи Галактики. Часть 2 Наблюдатель Уату в образе астронавта, рассказывающий истории другим наблюдателям
Стражи Галактики. Часть 2 + дополнительные материалы
Железный кулак
Постер
Агенты «Щ. И. Т.»: Йо-Йо Фотография в коробочке Фила Колсона
Доктор Стрэндж
Пассажир автобуса, который читает книгу Олдоса Хаксли «Двери восприятия»
Доктор Стрэндж
Люк Кейдж
Постер: «Видите преступление? Сообщите об этом»
Люди Икс: Апокалипсис
Пожилая пара смотрит на ракеты
Люди Икс: Апокалипсис
Первый мститель: Противостояние
Человек, доставивший посылку Тони Старку от Стива Роджерса
Первый мститель: Противостояние
Дэдпул
Диджей в стрип-клубе
Дэдпул
Человек-муравей
Бармен
Человек-муравей
Мстители: Эра Альтрона
Ветеран, который на вечеринке слишком много выпил
Мстители: Эра Альтрона
Портрет полицейского. 7 серия 1 сезона
Сорвиголова
Еще один портрет. 13 серия 1 сезона
Агент Картер
Старик, который чистит обувь рядом с Говардом Старком, папой Тони Старка. 4 серия 1 сезона
Агент Картер
Стражи Галактики
Ксандарианский житель с активной жизненной позицией
Стражи Галактики
Город героев
Мультяшный Ли — отец одного из главных героев мультфильма
Город героев
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
Единственный человек, который заметил, как Питер Паркер снял маску Человека-паука
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
Первый мститель: Другая война
Охранник музея Капитана Америки
Первый мститель: Другая война
Агенты «Щ. И. Т.»
Джентльмен в поезде. 13 серия 1 сезона
Агенты «Щ. И. Т.»
Тор 2: Царство тьмы
Пациент в психушке
Тор 2: Царство тьмы
Железный человек 3 Судья на конкурсе красоты
Железный человек 3 Новый Человек-паук
Очень невнимательный библиотекарь
Новый Человек-паук
Мстители
Обычный житель: «Супергерои в Нью-Йорке? Ой, да не смешите!»
Мстители
Первый мститель
Генерал, который принял участие в церемонии награждения Стива Роджерса: «Я думал, он повыше будет…»
Первый мститель
Мужик, который пытается пикапом сдвинуть молот Тора с места.
Железный человек 2 Известный телеведущий Ларри Кинг
Железный человек 2 Невероятный Халк
Безымянный пенсионер, нечаянно выпивший содовую, в которую попала капля крови Халка
Невероятный Халк
Железный человек
Владелец Playboy Хью Хефнер
Железный человек
Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера
Гость, которого не пускают на свадьбу главных героев
Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера
Человек-паук 3: Враг в отражении
Прохожий, читающий сводки о Человеке-пауке
Человек-паук 3: Враг в отражении
Люди Икс: Последняя битва
Пожилые соседи Джин Грей
Люди Икс: Последняя битва
Фантастическая четверка
Курьер Вилли Лампкин
Фантастическая четверка
Человек-паук 2 Прохожий спасает девушку, которая могла пострадать во время битвы Человека-паука и Доктора Осьминога
Человек-паук 2 Сорвиголова
Прохожий, который на ходу читает газету
Сорвиголова
Охранник в лаборатории Брюса Бэннера
Человек-паук
Старичок спасает девочку от падающих обломков во время атаки Зеленого Гоблина
Человек-паук
Люди Икс Продавец хот-догов
Люди Икс Человек-паук
Рисованный Стэн Ли в роли Стэна Ли Суд Невероятного Халка
Присяжный в суде