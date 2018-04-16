Энциклопедию памятников издают в Хабаровском крае

Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры подготовило к публикации первую в истории Хабаровского края энциклопедию памятников. Уже готов первый, так называемый сигнальный экземпляр. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала заместитель руководителя краевого ВООПИиК Людмила Ишаева.

На его подготовку ушло несколько лет работы активистов общества, волонтёров. И вот, пожалуй, самый полный перечень монументов и обелисков от Бикина до Охотска практически готов. Осталось внести небольшие коррективы, и увидеть свет книга «Памятники истории и культуры Хабаровского края» должна к отмечаемому осенью этого года 80-летию региона.

Сколько в крае вождей?

В сборник вошло больше 600 монументов. По каждому представлены фотография и краткая аннотация — когда и кем памятник был установлен, что символизирует, в каком состоянии находится.

— Эта книга для работников нашего общества дорогого стоит, — признаётся заместитель председателя краевого ВООПИиК Людмила Ишаева. — В книгу мы включили памятники независимо от их значения — федерального, краевого или муниципального. Большие, маленькие, высокие или низкие, ухоженные или заброшенные — все они здесь.

На сегодняшний день одних только памятников Владимиру Ленину сохранилось в городах и посёлках Хабаровского края 129 штук. А сколько вообще у нас разного рода монументов, бюстов, кому и по какому поводу? Понятное дело, в советские годы монумент в честь вождя мирового пролетариата должна была иметь каждая более-менее крупная деревня. Времена, конечно, изменились, но памятники стоят. Это — история, никуда от неё не убежишь. И её нужно сохранить. В той же Испании после падения режима диктатора Франко памятники ему остались на своих местах.

Самый необычный

Таким памятником Хабаровского края Людмила Ишаева называет монумент павшим в Великой Отечественной войне землякам в давно расселённом национальном селе Бичи в Комсомольском районе. С инициативой увековечить имена 25 жителей посёлка в середине 90-х годов прошлого века выступила комсомольчанка Екатерина Самар. Она выросла в этой деревне на левом берегу Амура. Сама нашла мастерскую, где изготовили монумент, сама нашла баржу для его доставки в труднодоступное село.

— Он сделан в очень своеобразном восточном стиле, не похож ни на один памятник Хабаровского края, — отметила Людмила Ишаева. — Люди приезжают в это заброшенное село поклониться павшим, ведь они там жили, поддерживают памятник в отличном состоянии.

В сборник памятных мест попал также перенесённый со своего исторического места монумент в честь участников похода Ивана Москвитина, с которого началось освоение русскими побережья Охотского моря.

— Памятник участникам исторического похода Москвитина XVII века местные чиновники перенесли с реки Улья, где он стоял, в Охотск, — посетовала заместитель председателя хабаровского отделения ВООПИиК Людмила Ишаева. — Причиной назвали, что памятник стало подмывать водой. Но, не правда это! Село Улья расселили, никто там не живёт и вроде как, зачем там нужен памятник? Но это же место историческое! Именно оттуда началось освоение русскими Тихоокеанского побережья. Мы уже третий год ведём борьбу, чтобы на том месте хотя бы знак какой-то памятный установили, раз вы сам монумент перенесли в районный центр.

Заброшенная память

Особая боль Людмилы Ишаевой — многочисленные брошенные памятники. Как правило, они находятся на территории закрытых предприятий. Пока заводы работали, за монументами был уход, после ликвидации присматривать за памятью оказалось некому. Тревогу вызывает состояние обелиска в парке «Дальдизеля» в память погибших от рук японских интервентов в 1920 год работников завода «Арсенал» , так тогда назывался «Дальдизель».

— На заводе имени Кирова в Хабаровске стоит памятник Кирову в полный рост, — привела пример Людмила Ишаева. — Там на месте цехов уже лес вырос. И стоит там Киров бедненький. Мы уже предлагали администрации куда-нибудь перенести этот памятник, в какой-нибудь сквер или на площадь, чтобы монумент продолжил свою жизнь. Мы сейчас ведём переговоры с краевым министерством промышленности и транспорта, что в этом году нужно заняться реконструкцией мемориала «Бронекатер № 302» в Краснофлотском районе Хабаровска. Там под днищем корабля образовались дырки, туда дети часто забираются. Не дай бог, что-то обвалится. Этот памятник нужно привести в божеский вид.

Составители первой в Хабаровском крае энциклопедии памятников уверены, что совместными усилиями общественности, органов власти и контролирующих ведомств в деле сохранения исторического наследия удастся навести порядок. Радует и то, что памятных мест в городах и посёлках региона год от года становится больше. При этом средства на их установку собирают всем миром, как это было в случае с памятником маршалу Василевскому.

В Хабаровском крае продолжается сбор добровольных пожертвований на установку монумента в честь адмирала Геннадия Невельского. В художественных мастерских специалисты реставрируют бюст известного дальневосточного селекционера Артемия Лукашова. К 160-летию краевого центра на доме, где жил и работал писатель Николай Наволочкин, планируется установить мемориальную табличку.