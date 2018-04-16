Нормани Кордей о Камиле Кабельо: «Она бесподобна!»

Несколько недель назад Fifth приняли одно из самых главных решений за все лет существования группы: девушки сообщили о том, что коллектив приостанавливает свою работу на неопределенный срок. Похоже, следом за участники других музыкальных команд тоже решили попробовать себя в сольной карьере.

Первой группу покинула Камила Кабельо (Camila). Ее уход стал настоящим шоком для поклонников коллектива. В январе-го появились сообщения о том, что Лорен Хурэги (Lauren) готовится к записи своего первого сольного альбома. А совсем недавно стало известно, что Нормани Кордей (Normani) подписала соглашение с компанией — девушка тоже собирается записывать свои сольные композиции.

Многие были уверены, что эта цепочка событий может быть результатом ссор и разногласий в коллективе. Но сомнения поклонников рассеялись после того, как Нормани поделилась своими мыслями об исполнительнице «Havana» в одном из последних интервью.

«Я невероятно горжусь ею», — сказала журналистам Нормани. — «У нее есть свое собственное пространство, она счастлива — и это главное!» Девушка выразила свое восхищение пробивным характером Камилы, которая всегда добивается желаемого. Нормани поддержала решение девушки покинуть группу: «Она бесподобна! У нее все получается очень здорово!»

Эти заявление повергли в шок фанатов, ведь с тех пор, как Камила сообщила о своем решении покинуть коллектив, они с Нормани совсем не общались. Судя по всему, решение разойтись было вызвано не размолвками внутри коллектива, а желанием двигаться вперед и покорять новые вершины!