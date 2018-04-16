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На собаках от Екатеринбурга до Ямала. Точный маршрут пока неизвестен
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На собаках от Екатеринбурга до Ямала. Точный маршрут пока неизвестен 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Ямальский путешественник, член Русского географического общества Андрей Меньшиков отправился в экспедицию с собаками от Екатеринбурга до Ямала.
Его сопровождает тренер-инструктор Виктория Ёжикова. Отметим, ездовым спортом девушка занимается давно, её специально обученные собаки на протяжении нескольких лет помогают особенным детям в реабилитации. Сейчас они находится в Тюмени.
«Пока мы передвигаемся на автомобиле. Точный маршрут еще неизвестен, все будет зависеть от погоды и от трассы, по которой мы сможем проложить путь. Через два-три дня доберемся до поселка Пурпе ЯНАО, а там уже определимся. Передвигаться планируем на собачьей упряжке, в которую будут запряжены ездовые оленегонные лайки — собаки редкой породы. Ещё с нами будет ездить и специально обученная собака Элли, которая работает с детьми-инвалидами», — рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» Андрей Меньшиков.
В планах посетить отдаленные школы-интернаты, покатать детей на собаках — у них с собой есть даже нарты, а также передать маленьким ямальцам подарки от екатеринбургских детей.
«Для детей сделаем отдельный участок маршрута, чтобы они проехали самостоятельно и ощутили себя каюрами. Хотим подарить детям счастье! Пусть немного, пусть короткое, но счастье!», — заявил путешественник.
Андрей Меньшиков живет на Ямале, в поселке Пурпе. Работает в АО «Ямалкоммунэнерго» начальником службы контрольно-измерительных приборов и автоматики.
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