На собаках от Екатеринбурга до Ямала. Точный маршрут пока неизвестен

Его сопровождает тренер-инструктор Виктория Ёжикова. Отметим, ездовым спортом девушка занимается давно, её специально обученные собаки на протяжении нескольких лет помогают особенным детям в реабилитации. Сейчас они находится в Тюмени.

«Пока мы передвигаемся на автомобиле. Точный маршрут еще неизвестен, все будет зависеть от погоды и от трассы, по которой мы сможем проложить путь. Через два-три дня доберемся до поселка Пурпе ЯНАО, а там уже определимся. Передвигаться планируем на собачьей упряжке, в которую будут запряжены ездовые оленегонные лайки — собаки редкой породы. Ещё с нами будет ездить и специально обученная собака Элли, которая работает с детьми-инвалидами», — рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» Андрей Меньшиков.

В планах посетить отдаленные школы-интернаты, покатать детей на собаках — у них с собой есть даже нарты, а также передать маленьким ямальцам подарки от екатеринбургских детей.

«Для детей сделаем отдельный участок маршрута, чтобы они проехали самостоятельно и ощутили себя каюрами. Хотим подарить детям счастье! Пусть немного, пусть короткое, но счастье!», — заявил путешественник.

Андрей Меньшиков живет на Ямале, в поселке Пурпе. Работает в АО «Ямалкоммунэнерго» начальником службы контрольно-измерительных приборов и автоматики.