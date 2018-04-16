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На «Химфест» в Березники едут «Звери»
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На «Химфест» в Березники едут «Звери» 

АиФ Пермь 59 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Хэдлайнером ежегодного фестиваля «Химфест» в Березниках станет группа «Звери». Фестиваль, который станет уже шестым, пройдёт 26 мая.
«Химфест» — это ежегодный городской праздник, организованный компаниями «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» в честь профессионального праздника «Дня Химика».
За время проведения «Дня химика» на главной площади города выступали разные коллективы и исполнители: Дима Билан, группа «Мумий тролль», «Технология», певица Сандра, шведские коллективы «Ace of Base» и «Secret Service», испанская группа «Baccara», «Рефлекс», «Рондо», «Иванушки Интернешнл», «Бандэрос», Катя Лель, Зара и многие другие российские и зарубежные звёзды. В прошлом году десятки тысяч человек посетили концерт группы «Сплин», а прямая трансляция концерта в сети попала в Топ-5 русского YouTube.
В этом году организаторы продолжат удивлять гостей праздника. На главной сцене выступят финалисты и победители городского телевизионного конкурса «Щас спою».
Фестиваль пройдёт на центральной площади города и в городском парке. Гостей ждут развлечения и конкурсы. Кроме того, розыгрыш призов проведет официальный паблик «Химфеста» (www.химфест.рф), в который может вступить любой желающий. По этому адресу также можно будет посмотреть прямую трансляцию праздника, которую организует давний партнер фестиваля — телеканал «Березники-ТВ» («СТС» — Березники).
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