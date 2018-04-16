На конкурсе вокального мастерства признан талант председателя Молодежной палаты района

Кристина Аветисова стала «Признанным талантом» на вокальном конкурсе «Вдохновение», который прошел в среду во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный» на улице Рудневка.

Конкурс, посвященный дружбе народов, организовал аппарат Совета депутатов района Косино-Ухтомский. Участие в вокальном состязании приняли порядка сорока участников, коллективно и сольно. Восемнадцать победителей были выявлены по результатам вокального конкурса. Кроме того, участникам присуждали и специальные награды «Признанный талант» — таких было всего две. Награда «Признанный талант» вручается за яркое и необычное исполнение при единогласном решении жюри. Кристина Аветисова, председатель Молодежной палаты района Косино-Ухтомский, получила эту почетную награду за исполнение испанской песни вместе с ансамблем гитаристов «Сангита».

Музыканты ансамбля — ученики Кристины, которая является музыкантом и кандидатом педагогических наук. Несмотря на юный возраст, гитаристы уже дважды были признаны лауреатами Всероссийских конкурсов. Костюмы для красочного выступления музыканты изготовили совместно с художественным руководителем.