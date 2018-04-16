Уже сегодня! Новый сезон «Полицейского с Рублевки» 

Не пропусти! Сегодня в 22:00 на ТНТ стартует третий сезон популярного сериала «Полицейский с Рублевки».
В третьей части Гриша Измайлов (Александр Петров (29)) с триумфом возвращается на Рублевку в новой должности начальника родного отдела. Его радость разделяют все коллеги, кроме одного: бывший начальник Яковлев (Сергей Бурунов (41)) теперь всего лишь глава оперов. И готов на все, лишь бы вернуть себе власть.
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И, кстати, сценаристы приготовили для тебя сюрприз — в этом сезоне появится новая героиня — оперативник Алиса Рыбкина, которая сможет поставить на место даже Измайлова. Смотри трейлер!
https://www.youtube.com/watch?v=JNvCNBUirDU
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/uzhe-segodnya-novyj-sezon-politsejskogo-s-rublevki/