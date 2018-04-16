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Подростки разведали тайный лаз в бомбоубежище
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Подростки разведали тайный лаз в бомбоубежище 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
В материале использованы фото и видео из группы «Типичный Владимир» социальной сети «ВКонтакте»"
В социальных сетях появилось видео с экскурсией подростков по одному из заброшенных бомбоубежищ города, расположенном под зданием бывшего завода «Эталон» на улице Верхняя Дуброва, закрытого 6 лет назад.
Оказывается, потенциально опасный объект в любое время суток доступен для прогулок, в том числе детей. Бывшая промзона хоть и огорожена, но никем не охраняется. Забор легко перелезть, а в само бомбоубежище №378 подростки проникают через вентиляционную шахту. Путешествие опасное, ибо спускаться приходится на 6-метровую глубину в полной темноте, держась за небольшие металлические скобы.
В убежище на 100 человек сохранилась артезианская скважина, мебель, документация с разработками завода, остатки приборов, всюду по помещению разбросаны таблички «заражено». По словам экскурсовода, все ценное отсюда давно вынесли мародеры, прознавшие про тайный лаз.
По словам подростков, снимавших на видео опасное путешествие, в городе Владимире ими разведано почти четыре сотни потенциально опасных объектов — бомбоубежищ, также доступных для прогулок детей. По некоторым из таких подземелий диггеры проводят экскурсии для всех желающих за небольшую плату.
Все разведанные объекты находятся в заброшенном и крайне плачевном состоянии, так что на случай войны спрятаться жителям областного центра, а, точнее, подавляющему их большинству, будет негде.
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