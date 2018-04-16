Ольга Кормухина: Два раза я делала остановку и начинала все снова

Ольга Кормухина в последнее время редко появляется в светской тусовке. Артистка уверяет: от тамошних разговоров и сплетен ее воротит. -Мне вообще слово «звезда» не нравится, — говорит Ольга. — Оно существует отдельно от меня. Я себя таковой не считаю. Иногда известность мне даже мешает. Я хочу скрыться. В женщине должна быть загадка. У меня так много увлечений и занятий, что не перечислить. Я богаче даже Рокфеллера и всех вместе взятых олигархов, потому что владею собой! Часто выхожу на улицу не при параде. И вообще очень скромно в жизни себя держу. У меня много сфер деятельности, и мне спокойней оставаться неузнанной.

Ольга не скрывает: пару раз ее голосовые связки давали сбой. Впрочем, к моментам, когда она не могла петь, подходила философски.

— Я не делала трагедию из того, что у меня не было голоса, — продолжает Ольга. — Я ни от чего не испытываю трагедию. Все воспринимаю как данность свыше, которая спускается для того, чтобы подумать, чтобы что-то пересмотреть. Художник не может постоянно творить. Даже лошадей меняют во время пути. А я уже давно двигаюсь. Так что такие остановки для меня — Божья милость. Два раза случалось, что я не могла петь! Я делала остановку и начинала все снова. Мой голос идет впереди планеты всей. Даже впереди меня — иногда за ним не успеваю!

Кормухиной не раз предлагали выступить на Евровидении. Музыкальные критики считают, что ее уникальный голос европейские зрители оценили бы по достоинству. Но сама Ольга настроена против конкурса и ехать на него не планирует ни при каких обстоятельствах.

— Евровидение — это отстой! — заявляет артистка. — Даже не нужно объяснять, почему я так считаю. Кто понимает в музыке, тот все и без меня поймет. Этот конкурс вне поля моего зрения. Когда мы выступали на Лубянке с «Аэросмитом», там был певец Пол Ньюман . С моим мужем Алексеем Беловым они давали совместное интервью. Одна журналистка спросила: «Пол, вы знаете, что наша певица Полина Гагарина , которая заняла второе место на Евровидении, будет петь вместе с вами?» Он повернулся к моему мужу и спрашивает: «Алекс, что такое Евровидение?» Нормальные музыканты не интересуются этим конкурсом. Даже не хочу говорить о том, что сейчас происходит. По-моему, всех стошнило от того, что вокруг! Мне хочется победы всего прекрасного и настоящего.

Впрочем, о том, что в этом году Россию будет представлять Юля Самойлова, Кормухина прекрасно знает. И выбор одобряет.

— Я Юлю давно знаю: всегда приглашала ее на музыкальные фестивали, — продолжает артистка. — Рада, что на нее обратили внимание. В последнее время она очень выросла в вокальном плане. Но я не могу даже предположить, какое место она займет, потому что не смотрю этот конкурс.

Не смотрит она и музыкальные программы, в которых участвует. Кстати, не так давно, после выступления в «Достоянии республики», Кормухину обвинили в том, что она не поприветствовала Аллегрову.

— Я с ней поздоровалась, и не один раз — просто так смонтировали! — вздыхает звезда. — Мне надоело оправдываться. Знаете, почему я не люблю попсовую тусовку? В роке такого нет. Там публика другая. Она никогда не будет выискивать блох там, где их нет. Эта вся болтовня происходит там, где нет творчества. Это не в мой огород камень, а в огород Иры Аллегровой. Это у нее такая публика, которую надо воспитывать. Моя публика никогда так не скажет. Мне некогда скандалить, я вся в творчестве.