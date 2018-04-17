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Белла Хадид сфотографировалась топлес у бассейна после фестиваля Coachella
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Белла Хадид сфотографировалась топлес у бассейна после фестиваля Coachella 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Белла Хадид
Минувшие выходные Белла Хадид провела на фестивале Coachella в Калифорнии, который продлился несколько дней и собрал любителей музыки из разных городов. Однако отдых 21-летней модели не ограничился концертами. Вместе с родной сестрой Джиджи и отцом Мохаммедом Белла остановилась в роскошном отеле в городе Коачелла, где загорала у бассейна, а теперь поделилась кадрами.
Белла Хадид
Американская знаменитость опубликовала несколько фото в Instagram, показав фигуру в белом купальнике и виды отеля, расположенного неподалеку от места проведения фестиваля. Похоже, Хадид решила остаться в отеле еще на несколько дней, так что новые снимки в бикини не заставят себя долго ждать.
Джиджи Хадид с отцом Мохаммедом
Отголоски Coachella звучали сегодня весь день. В частности, Белла прокомментировала свой поцелуй с 28-летним The Weeknd на фестивале.
Это была не я,
— удивила поклонников модель, развеяв их предположения о воссоединении с экс-бойфрендом.
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