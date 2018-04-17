Белла Хадид сфотографировалась топлес у бассейна после фестиваля Coachella

Минувшие выходные Белла Хадид провела на фестивале Coachella в Калифорнии, который продлился несколько дней и собрал любителей музыки из разных городов. Однако отдых 21-летней модели не ограничился концертами. Вместе с родной сестрой Джиджи и отцом Мохаммедом Белла остановилась в роскошном отеле в городе Коачелла, где загорала у бассейна, а теперь поделилась кадрами.

Белла Хадид

Американская знаменитость опубликовала несколько фото в Instagram, показав фигуру в белом купальнике и виды отеля, расположенного неподалеку от места проведения фестиваля. Похоже, Хадид решила остаться в отеле еще на несколько дней, так что новые снимки в бикини не заставят себя долго ждать.

Джиджи Хадид с отцом Мохаммедом

Отголоски Coachella звучали сегодня весь день. В частности, Белла прокомментировала свой поцелуй с 28-летним The Weeknd на фестивале.

Это была не я,

— удивила поклонников модель, развеяв их предположения о воссоединении с экс-бойфрендом.