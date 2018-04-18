Hot! Белла Хадид позирует у бассейна топлес

Хадид опубликовала несколько фото в Instagram, показав фигуру в белом купальнике.

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