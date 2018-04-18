Hot! Белла Хадид позирует у бассейна топлес 

Белла Хадид (21) провела минувшие выходные на фестивале Coachella в Калифорнии, который собрал любителей музыки со всего мира. Вместе с сестрой Джиджи Хадид (22) и отцом Мохамедом (69) Белла остановилась в роскошном отеле в городе Коачелла, где загорала у бассейна… топлес.
Хадид опубликовала несколько фото в Instagram, показав фигуру в белом купальнике.
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Напомним, после первого дня Коачеллы в Сети появились интересные слухи: якобы The Weeknd (28) весь вечер целовался с Беллой, и что пара думает о том, чтобы снова сойтись. Правда, модель сплетни быстро опровергла. Белла заявила, что ни о каком воссоединении речи не идет. «Это была не я», — написала она в комментариях под новостью портала E! News в Instagram.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hot-bella-hadid-poziruet-u-bassejna-toples/