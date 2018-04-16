Костромичи собрали в поддержку бездомных 27 тысяч рублей

Вчера в костромском Дворце творчества детей и молодежи прошел благотворительный квартирник «Дорога Домой», сообщает корреспондент K1NEWS.RU.

В нашем городе мероприятие проходит в четвертый раз, главная цель — сбор средств для жителей местной ночлежки.

Семь часов мастер-классов, выступлений и благотворительной ярмарки дали свои плоды — костромичи собрали в поддержку бездомных 27 тысяч рублей. Известно, что деньги пойдут на строительство ночлежного дома, в котором смогут разместиться около 70 человек. Разговоры о возведении объекта начались еще в 2012 году, сейчас проект находится на стадии подготовки необходимой документации и подведения коммуникаций.

На благотворительной ярмарке люди охотно покупали игрушки, украшения и вещи, сделанные руками местных мастеров. Остальные пили чай со сладостями и наблюдали за происходящим на сцене. Аниматоры развлекали детей: малыши научились создавать игрушки из воздушных шаров и выпускать огромные мыльные пузыри.

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В этот раз на фестивале было не очень много людей, но главное, по словам Александра Пушкарева, руководителя ночлежки, не количество, а качество. Среди гостей встречались бывшие обитатели приюта. Они пришли, чтобы поддержать бывших друзей по несчастью.

Собранные средства пойдут на строительство ночлежного дома, документацию, подведение газа. Сколько мы соберем, не самое главное. Куда важнее то, что люди откликаются, интересуются нашим делом. Сочувствие и поддержка значат очень много. Сегодня сюда пришли бывшие жители ночлежки, семья с ребенком. Сейчас у них все хорошо, люди нашли свою дорогу, и идут по ней. Такие моменты говорят о том, что мы на правильном пути, — прокомментировал руководитель приюта для бездомных Александр ПУШКАРЕВ.