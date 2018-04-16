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Конкурс творческих работ «Я скульптор» объявлен в Югре
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Конкурс творческих работ «Я скульптор» объявлен в Югре 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Одаренные скульпторы от 6 до 18 лет могут представить свои работы для участия в окружном конкурсе «Я скульптор».
Для участия нужно слепить из мягких материалов (пластилина или глины), гипса или вырезать из дерева скульптуру на национальную, спортивную или свободную тематику. Поучившийся арт-объект сфотографировать (не более 2-х фото от одного участника. Фото в формате jpeg не менее 2000 пикселей по большей стороне) и направить фото с описанием в электронном виде в срок до 22 ноября 2018 года на электронную почту: hto@to-kultura.ru с отметкой «Я скульптор».
Возрастные категории участников: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет. Все присланные работы будут рассмотрены художественно-творческим экспертным советом и оценены по 10-бальной шкале.
Итоги конкурса будут подведены 3 декабря 2018 года. Выдающиеся работы юных скульпторов появятся на сайте Окружного дома народного творчества и на страничках в соцсетях (vk.com/odntugra86, ok.ru/odntugra86 и instagram.com/odntugra86). С положением и правилами конкурса можно также ознакомится на сайте odntugra.ru. По итогам конкурса будет опубликована виртуальная фотовыставка из лучших работ, а скульпторы получат дипломы за участие.
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