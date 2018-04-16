Лауреатов немецкой музыкальной премии раскритиковали за антисемитизм

Организаторов немецкой музыкальной премии Echo критикуют за присуждение награды рэп-дуэту Kollegah и Farid Bang, сообщает Reuters

В песнях музыкантов нашли строчки, которые можно посчитать антисемитскими: в одной из песен рэперы сравнивают свои тела с телами узников Освенцима, а в другой поют: «Я устрою новый Холокост, уже готовлю коктейль „молотов“. Решение оргкомитета премии вызвало неприятие и у слушателей, и у представителей больших компаний. Так, управляющий Airbus Том Эндерс уверен, что выбор таких лауреатов вредит репутации Германии. „Неужели у нас стал приемлемым антисемитизм?“ — риторически спрашивает Эндерс в одном из новых интервью, предполагая, что антимусульманские тексты вызвали бы гораздо больший резонанс в обществе, чем проявления нетерпимости к евреям.

Среди критиков дуэта после вручения награды оказался и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. „Антисемитские провокации не заслуживают наград, они отвратительны“, — сказал он в беседе со Spiegel

12 апреля ассоциация BVMI вручила рэперам награду за альбом, который был продан тиражом более чем 200 тыс. копий. Как ранее заявил представитель BVMI, ассоциация не поддерживает гомофобию, ксенофобию, антисемитизм и сексизм, а премия достается не за качество и содержание, а за объемы проданных записей. Тем не менее, теперь решение о награждении Kollegah и Farid Bang будет пересмотрено.

В начале этого года представители еврейской общины Великобритании обвинили создателей сериала „МакМафия“, выходящего на британском телеканале „Би-би-си“, в антисемитизме.