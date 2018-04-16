В Амурской области подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018»

В Приамурье завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018».

Данная операция проводилась с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также для повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В профилактических мероприятиях антинаркотической направленности совместно с полицейскими принимали участие органы образования и здравоохранения Амурской области.

В ходе проведения первого этапа операции проверено более 1100 мест пребывания несовершеннолетних, из которых 51 учреждение с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних; 548 объектов жилого сектора; более 400 досуговых и торговых учреждений. Выявлено 398 административных правонарушений, среди них 35 в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе операции выявлено 344 преступления, из которых 44 в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 38 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, таких как: гашиш, героин, марихуана, синтетические наркотические средства.

Выявлено 65 лиц, медицинское освидетельствование которых подтвердило их нахождение в состоянии наркотического (иного) опьянения. Сред них — 15 несовершеннолетних.

В образовательных учреждениях области проведено около 215 профилактических мероприятий, в ходе которых участники операции рассказали о вреде немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, юридической ответственности за их употребление и распространение.

Второй этап операции «Дети России-2018» пройдет в сентябре 2018 года.