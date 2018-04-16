Ещё
В Амурской области подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Амурской области подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Приамурье завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018».
Данная операция проводилась с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также для повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.
В профилактических мероприятиях антинаркотической направленности совместно с полицейскими принимали участие органы образования и здравоохранения Амурской области.
В ходе проведения первого этапа операции проверено более 1100 мест пребывания несовершеннолетних, из которых 51 учреждение с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних; 548 объектов жилого сектора; более 400 досуговых и торговых учреждений. Выявлено 398 административных правонарушений, среди них 35 в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
В ходе операции выявлено 344 преступления, из которых 44 в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 38 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, таких как: гашиш, героин, марихуана, синтетические наркотические средства.
Выявлено 65 лиц, медицинское освидетельствование которых подтвердило их нахождение в состоянии наркотического (иного) опьянения. Сред них — 15 несовершеннолетних.
В образовательных учреждениях области проведено около 215 профилактических мероприятий, в ходе которых участники операции рассказали о вреде немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, юридической ответственности за их употребление и распространение.
Второй этап операции «Дети России-2018» пройдет в сентябре 2018 года.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Саратовской области полицейские участвуют в предупредительных противопаводковых мероприятиях В Томской области сотрудники полиции приняли участие в муниципальном открытом детском социально-образовательном событии «Фестиваль профессий» Полицейские на Колыме показывают школьникам профилактические фильмы о вреде употребления наркотиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд6
Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
Куда поехать с детьми на майские праздники
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение