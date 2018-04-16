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Власти Тольятти разберутся с незаконной автостоянкой возле СК «Акробат»
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Власти Тольятти разберутся с незаконной автостоянкой возле СК «Акробат» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Чтобы попасть в спортивный комплекс, жителям Автограда приходится пробираться по грязи вдоль плохо закрепленных бетонных плит забора стоянки. Такой путь до своих секций преодолевают более 800 детей. Огороженная стоянка возникла у СК «Акробат» полгода назад. Подъезд к зданию оказался перекрыт и посетителям пришлось искать пути обхода забора. Чтобы попасть в спорткомплекс, люди вынуждены идти по стихийным тропинкам. В межсезонье этот путь становится практически непреодолимым. Больше всего опасений возникает у родителей относительно безопасности детей. По им мнению, бетонные плиты забора закреплены крайне ненадежно. «Родители не могут нормально подвезти и высадить детей, они ходят мимо этих конструкций. А ребята у нас занимаются в основном маленькие, всего 830 детей», — пояснил директор СК «Акробат» Александр Безуглый. Выяснилось, что арендатор земельного участка устроил стоянку на подъезде к комплексу незаконно. Договор, заключенный им с муниципалитетом, не предусматривал такого использования территории. Поэтому в начале года он был расторгнут администрацией в одностороннем порядке. Арендатору были направлены требования об освобождении участка, которые он проигнорировал. Теперь спор будет решаться в суде. Сейчас юристы администрации готовят исковое заявление. Главное требование властей — освобождение бывшим арендатором земельного участка и приведение его в надлежащий вид, уточнили в администрации г. о. Тольятти.
Фото: администрация г. о. Тольятти
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