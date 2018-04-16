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Жителей Челябинска просят найти фото военных лет для проекта «Живая победа»
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Жителей Челябинска просят найти фото военных лет для проекта «Живая победа» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жителей Челябинска и Магнитогорска приглашают сфотографироваться в образе своих родных для проекта «Живая победа. История войны в лицах», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
В преддверии Дня Победы энтузиасты из Екатеринбурга предлагают жителям Урала окунуться в эпоху 40-х годов XX века и в точности повторить архивный снимок из семейного альбома. Для этого надо найти фотокарточку военных лет с членами вашей семьи. Затем команда реквизиторов подберёт фоны, мебель и одежду, а стилисты повторят макияж и прически той эпохи. Съёмочный процесс пройдёт как в советских фотоателье — на фотокамеру-«гармошку».
«Вы должны быть того же пола, что и человек на снимке и примерно одного возраста. Если считаете, что не похожи на своего деда или бабушку, поверьте — это не так! Гены есть гены, — отмечают авторы идеи. — Поделитесь историей своей семьи или героя конкретного снимка, связанной с военным временем: как война отразилась на его судьбе, что он или она рассказывали своим детям и внукам о том времени».
Бесплатно участвовать в проекте «Живая победа. История войны в лицах» благодаря президентскому гранту могут жители Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Челябинска, Уфы, Ирбита, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского и Магнитогорска. Если ваш снимок понравится, съёмочная группа сама приедет в ваш город. Помимо истории людей энтузиасты реконструируют знаковые и необычные чёрно-белые кадры, отображающие жизнь городов во время войны.
По окончании проекта в каждом городе-участнике пройдёт выставка получившихся фотографий. Для участия в проекте нужно оставит заявку здесь.
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