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Появилось видео падения забора на детский сад в Калининграде
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Появилось видео падения забора на детский сад в Калининграде 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Момент обрушения кирпичного забора, чьи обломки накрыли площадку детского сада в Калининграде, зафиксировала камера наблюдения.
Инцидент, по счастливой случайности, произошел в минувшее воскресенье, 15 апреля, когда садик №71 был закрыт, так что никто из его воспитанников и сотрудников не пострадал. Прореха образовалась внушительная — завалились около 10 метров покосившегося забора, под обломками которого оказались погребены горка, столики и скамейки.
Трехметровое ограждение было возведено в 1955 году и, как отметили в городской администрации, находится на балансе стадиона «Балтика», построенного в те же годы. По данным «Вести Калининград», даже невооруженным глазом заметно, что другие фрагменты ограждения тоже растрескались и наклонились.
Детский сад временно закрыт, родителям малышей предложили места в соседних учреждениях.
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