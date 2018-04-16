Тотальный диктант написали в библиотеке №160

Тотальный диктант прошел в библиотеке №160 в субботу, 14 апреля.

Заместитель заведующей библиотекой Юлия Бабичева рассказала редакции газеты «Обозрение. Бирюлево Западное», что участники акции писали третью часть диктанта «Вечер».

— Нас посетили представители старшего поколения, которые писали «Тотальный диктант» у нас и в прошлом году. Они не являются нашими читателями, но приезжают издалека специально для участия в акции. По словам экзаменуемых, у нас по-домашнему камерная атмосфера, которая очень им нравится, — поделилась Юлия.

В этом году в диктанте на площадке библиотеки №160 приняло участие 15 человек, среди которых были и представители молодежи, и старшего поколения.

— Был интересный случай. Экзаменуемые приходили на диктант и явно нервничали, — рассказала Юлия. — Они приносили с собой исписанные листы с правилами и выполненными упражнениями по русскому языку. Притом листы явно зачитанные — не первой свежести. В прошлом году я такого не видела, а в этом… Была одна женщина, она до последнего не выпускала из рук листы с правилами написания причастных и деепричастных оборотов, одной и двумя «Н». В последствии ей они очень пригодились.

Текст оказался сложнее, чем ожидалось. Многие диктаторы и эксперты-филологи сошлись во мнениях, что главная трудность — пунктуация.

— В тексте очень много авторских знаков препинания, что усложняет задачу экзаменуемых, — поделилась своим мнением Юлия. — Этим грешат задания многих последних «Тотальных диктантов». Сам текст «Вечер» был красивый, богатый и вкусный.

Узнать свои результаты участники мероприятия могут на официальном сайте «Тотального диктанта» в среду, 18 апреля. А роман «Дети мои» Гузель Яхиной, из которого были взяты отрывки для диктанта, выйдет в продажу уже в мае 2018 года.

Фото: группа Библиотеки №160 ВКонтакте