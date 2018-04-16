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Минкульт подарил Любимову пейзаж с калужским «белым домом»
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Минкульт подарил Любимову пейзаж с калужским «белым домом» 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Губернатор Рязанской области Николай Любимов стал обладателем пейзажа с изображением здания администрации Калужской области, где он работал до избрания депутатом Государственной Думы РФ, а затем — рязанским губернатором. Фото пресс-службы правительства Калужской области Картину ему в Рязани вручил глава министерства культуры и туризма Калужской области Павел Суслов. Церемония прошла 14 апреля в рамках «Калужских выходных в Рязани», совместного проекта Рязанской и Калужской областей. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, участниками «Калужских выходных в Рязани» стали Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии, инструментальный ансамбль «Палладио», ансамбль казачьей песни «Вольный ветер». Представители Калужского областного колледжа культуры и искусства презентовали творческие образовательные проекты «Диалоги с Гомером» и «Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы». В Рязанской областной филармонии состоялась выставка-продажа изделий калужских народных художественных промыслов и ремесел, на которой были представлены знаменитая хлудневская игрушка, традиционные народные куклы, лоскутное шитье, льняные фигуры, тарусская керамика.
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