Часы у Покровского сквера в Ростове перешли в другой часовой пояс

Сетевое издание «Privet-Rostov» сообщает о том, что часы, которые установлены на углу Кировского проспекта и Большой Садовой улицы в Покровском сквере перешли в другой часовой пояс.

«Восьмой год сражаюсь за Часы у входа в Покровский сквер. На прошлой неделе на пару часов отключали электроэнергию. Часы соответственно стояли. Теперь отстают на два часа. Кого просить настроить время. Народ смеется. Только отремонтировали и опять», — отметил активист, обратившийся в издание.

Напомним, эти часы были восстановлены по инициативе и на средства одного из жителей. Долгое время они не работали, однако мужчина захотел вернуть их к работе.