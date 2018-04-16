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Часы у Покровского сквера в Ростове перешли в другой часовой пояс
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Часы у Покровского сквера в Ростове перешли в другой часовой пояс 

Деловое сообщество 48 минут назад
Сетевое издание «Privet-Rostov» сообщает о том, что часы, которые установлены на углу Кировского проспекта и Большой Садовой улицы в Покровском сквере перешли в другой часовой пояс.
«Восьмой год сражаюсь за Часы у входа в Покровский сквер. На прошлой неделе на пару часов отключали электроэнергию. Часы соответственно стояли. Теперь отстают на два часа. Кого просить настроить время. Народ смеется. Только отремонтировали и опять», — отметил активист, обратившийся в издание.
Напомним, эти часы были восстановлены по инициативе и на средства одного из жителей. Долгое время они не работали, однако мужчина захотел вернуть их к работе.
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