В Оренбурге певица Ани Лорак представит шоу «DIVA»

3 марта Ани Лорак представила шоу в Москве: у жителей столицы «DIVA» вызвала большой успех. Теперь певица отправилась в тур, в рамках которого жители Оренбурга смогут увидеть музыкальную историю о настоящей женщине. Женщине, которая сделала себя сама и доказала, что мечты способны сбываться. Дива — это та, которая умеет вдохновлять, любить, прощать и делиться с другими тем, чем ее щедро одарила природа — женственностью, красотой и талантом.

«DIVA» — это шоу-перевоплощение, это откровенный перформанс. Слушатели попадут в мир ярких эмоций и получат непередаваемые впечатления. Невероятные декорации, сцена-трансформер и робот-манипулятор поразят даже самого искушенного зрителя.

В программе — как любимые, так и совершенно новые песни. Признанные хиты впервые будут представлены в ином звучании. Лирические композиции, благодаря смелым аранжировкам, легко превратятся в зажигательные треки, а танцевальные — в душевные баллады. «DIVA» — это технологический взрыв, cинтез музыки, таланта, красоты, масштабных декораций и невероятных спецэффектов.

Режиссером шоу стал Олег Боднарчук. Среди его работ: шоу «Каролина» Ани Лорак, «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой , шоу «Другой» Филиппа Киркорова , ряд премий «МУЗ-ТВ». Также режиссер известен постановкой в шоу «America s Got Talent» и многих других проектов.

Над концертом работает международная команда профессионалов из Украины, Беларуси, России, Чехии, Великобритании, Польши, Голландии и других стран.

Две фуры с декорациями и разнообразными техническими установками, кинетические подвесы и приборы, сценические лифты, запрограммированные менять пространство и создавать иллюзию движущегося пола готовы заработать в огромном механизме под названием «DIVA»!

Шоу «DIVA» — это абсолютно новый, эпохальный концерт и повествование о настоящей женщине. О женщине, которая вдохновляет своими делами, мыслями, своей любовью и своим голосом.

Не пропустите выступление одной из сильнейших вокалисток современности Ани Лорак 19 апреля в Оренбурге!