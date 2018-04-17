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В Нижнем Новгороде будет сокращено количество частных перевозчиков
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В Нижнем Новгороде будет сокращено количество частных перевозчиков 

Vgoroden.ru 59 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Количество частных и муниципальных перевозчиков в Нижнем Новгороде будет приведено к соотношению 40 на 60 к 2019 году. На данные момент на дорогах города число муниципальных маршрутов — менее 50%, что, по мнению экспертов, является одной из причин убыточности государственных транспортных предприятий. Об этом 16 апреля на заседании комитета по транспортному хозяйству законодательного собрания Нижегородской области сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Владимир Власов.
«Соотношение 40% частных маршрутов к 60% муниципальных — эта те цифры, к которым мы должны стремиться. В некоторых регионах это соотношение составляет 80/15 в пользу государственных предприятий», — отметил Власов.
Также на заседании комитета по транспортному хозяйству бала озвучена проблема борьбы с нелегальными перевозчиками, которая по-прежнему стоит в регионе остро.
«Многие нелегалы работают под видом заказных маршрутов. Мы планируем усилить меры по ликвидации таких перевозчиков совместно с Ространснадзором», — сказал Власов.
Кроме того, министр транспорта сообщил, что износ подвижного состава Нижегородской области, составляет от 70 до 80%. Почти 19% населенных пунктов региона вовсе не обеспечены транспортом. Там функционируют только школьные маршруты, если есть такая необходимость.
Ранее сообщалось, что транспортные предприятия Нижнего Новгорода могут отдать на содержание частной компании.
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