В Калининграде отпраздновали День Селёдки

Свежую и солёную, горячего и холодного копчения. Селёдку на любой вкус готовили в минувшие выходные на набережной у Музея мирового океана. Праздник в честь популярной балтийской рыбы вновь оказался по-настоящему массовым.

Праздник народный, а для организаторов день рабочий и очень напряженный. С высоты птичьего полета — Набережная Петра Великого напоминала муравейник. Людей, если придерживаться рыбацкой терминологии, словно селедки в бочке.

Этот день селедки посвящен первой экспедиции, которая отправилась из Калининградской области к берегам Исландии на промысел. Как всегда территория музея поделена на зоны. Здесь много разных развлечений, но главный атрибут, конечно же, селедка в любых её проявлениях.

К знаку пионерам освоения Атлантики несут красные гвоздики. Главные герои фирменного калининградского праздника. Эти люди, ветераны рыбной промышленности. Николай Старченко , прошел путь от матроса до капитана. Рассказывает, что в 50-е годы работа была трудная, но интересная.

Николай Старченко, ветеран рыболовецкой отрасли:

— Город был восстановлен именно из-за выловленной нашими судами селёдки, вот этими СРТ, добыча шла очень сильная. Это не то, что вам на удочку! Действительно азартный поиск. Я считаю, что этот праздник был организован именно для рыбаков наших калининградских!

Ну и какой же День Селёдки без селёдки? По законам жанра, виновницу торжества можно было найти на каждом шагу: свежую, соленую, горячего и холодного копчения.

Наталья Пухова, житель Калининграда:

— Всё хорошо все отлично, рыбку ели хорошая, рыбка народ какой веселый добродушный! Хорошо же!

Сергей Соловей, житель Калининграда:

— Замечательная задумка, очень здорово, мы ходим несколько лет подряд ходим, пробуем, чем нас угощают, с удовольствием дети выселяться на этих площадках, поэтому с радостью будем приходить ещё.

Однако, мало просто любить королеву морских закусок, нужно еще и уметь ее правильно готовить. Это особое искусство, владеть которым должен каждый кулинар.

Сергей Лютаревич, директор рыболовецкого колхоза:

— Производитель здесь может показать новый товар, поговорить с покупателем напрямую. И что радует, что раньше литовцы, только литовцы, готовили только на углях, а сегодня уже 4 предприятия.

На празднике, захватившем всю территорию Музея Мирового океана и даже больше, каждый нашел себе развлечение по вкусу. Кто-то дегустировал блюда из селедки, кто-то участвовал в конкурсах, ну и для многих гостей главным развлечением стала, конечно, разнообразная концертная программа.

Алексей Шуткин, главный специалист Музея Мирового океана по флоту:

— Мы стали уже заложниками этого праздника, мы будем стараться его проводить и делать все, чтобы нашим посетителям понравилось.

И погода не подкачала. Солнце видимо, улыбается тем, кто старается сделать жизнь города интересной и разнообразной.