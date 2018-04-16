В югорской столице стартует ежегодный открытый фитнес-марафон

21 апреля мероприятия фитнес-марафона развернутся на трех площадках культурно-досугового центра «Октябрь». В холле первого этажа организаторы представят гостям выставку фитнес-продукции, на презентационной площадке можно будет ознакомиться с деятельностью фитнес-клубов, школ и студий танца и фитнеса, получить консультацию фитнес-тренеров, узнать о направлениях и расписании. В аудитории №165 пройдут лекции по правильному питанию и здоровому образу жизни, квалифицированные специалисты ответят на интересующие вопросы по теме и проведут бесплатные консультации для всех желающих.

В конкурсном зале центра участников фитнес-марафона ждут мастер-классы по различным направлениям фитнеса и танцам, презентации программ, показательные выступления. Самые активные участники площадки станут обладателями подарков и сертификатов на бесплатные занятия от партнеров мероприятия.

Принять участие в фитнес-марафоне сможет абсолютно любой желающий, с собой необходимо взять удобную спортивную одежду, уютные кроссовки, воду без газа и маленькое хлопковое полотенце.

Напомним, что открытый фитнес-марафон проводится в Ханты-Мансийске ежегодно, начиная с 2016 года. В прошлом году мероприятие объединило более 200 человек.