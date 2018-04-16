Ещё
В Волгограде на День Победы поставят сцену в виде разрушенного Рейхстага
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде на День Победы поставят сцену в виде разрушенного Рейхстага 

v1.ru 21 минуту назад
Фото: v1.ru
Муниципальное учреждение «Информационное агентство Волгограда» закупает у единственного поставщика — предпринимателя Сергея Качур, декорации сцены на нижней террасе Центральной набережной к предстоящему Дню Победы. За изготовление, установку и послепраздничную разборку конструкций бизнесмену заплатят 850 тысяч рублей.
— Услуги по художественному оформлению сценической площадки декорационными конструкциями необходимы для организации и проведения в Волгограде мероприятий, посвященных празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — говорится в документах закупки у единственного подрядчика. Указывается, и что договор заключен в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда» на 2016-2018 годы».
По документам, предприниматель Сергей Качур, должен к 8 мая смонтировать на сцене нижней террасы декорации, выполненные в виде разрушенного рейхстага в столице побежденной Германии. После праздника, уже 10 мая конструкция из баннерных полотен на стальных каркасах должна быть разобрана и вывезена с набережной.
v1.ru: последние новости
Цветом по струнам души: смотрим необычные снимки волгоградского фотографа Следствие вели знатоки: в Волгограде живут герои картины про женщин-следователей СССР Волгоградские хирурги сделали из авиационного алюминия «вторые руки» маленькому Андреасу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд6
Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
Куда поехать с детьми на майские праздники
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение