В Волгограде на День Победы поставят сцену в виде разрушенного Рейхстага

Муниципальное учреждение «Информационное агентство Волгограда» закупает у единственного поставщика — предпринимателя Сергея Качур, декорации сцены на нижней террасе Центральной набережной к предстоящему Дню Победы. За изготовление, установку и послепраздничную разборку конструкций бизнесмену заплатят 850 тысяч рублей.

— Услуги по художественному оформлению сценической площадки декорационными конструкциями необходимы для организации и проведения в Волгограде мероприятий, посвященных празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — говорится в документах закупки у единственного подрядчика. Указывается, и что договор заключен в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда» на 2016-2018 годы».

По документам, предприниматель Сергей Качур, должен к 8 мая смонтировать на сцене нижней террасы декорации, выполненные в виде разрушенного рейхстага в столице побежденной Германии. После праздника, уже 10 мая конструкция из баннерных полотен на стальных каркасах должна быть разобрана и вывезена с набережной.