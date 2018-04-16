Анастасия Зуева рассказала о проблемах интеллектуального роста длинноногих красавиц (и не только)

Как встретились французского толка красавица из Владивостока и главный секс-символ российского кинематографа? Накануне знакомства Оле удалили зуб мудрости: «Я была девочкой с опухшей щекой и криво подстриженной челкой. Так что, к счастью, Даня точно увидел во мне что-то помимо внешности». Тяжело красавицам! Зуева так долго работала моделью в Нью-Йорке, снимаясь то в кампаниях Vera Wang, то в демократичном кэжуале для Glamour, что срослась с профессией — до заметного американского акцента. «Когда спрашивали, чем занимаюсь, и я отвечала, что работаю моделью, в ответ слышала: „А, понятно!“ Так и хотелось спросить: „Что тебе понятно?!“

Модельные годы Оля вспоминает так: это очень женская профессия, самая женская из всех. Школа жизни для девочки. Когда тебя изо дня в день красят и одевают лучшие стилисты, это развивает вкус: „Быть стильной — не значит одеться картинкой из Vogue. Вкус — это умение собрать цельный образ по кусочкам: мамино платье, бабушкина брошь, ультрамодная сумка…“ Но этой школы после нескольких лет жизни в Нью-Йорке Оле стало недостаточно: „Я остро ощутила, что мало знаю, мало читаю. Поступила в университет, где изучала кино и много что еще — от политологии до поэзии и ораторского мастерства. Хотелось быть не самой красивой девушкой за столом, а самой умной, — честно говорит Оля. — Круг общения поменялся — вместо „модельных“ знакомых все больше „академических“. Мне хотелось всем доказать — я не тупая, я не тупая! Сейчас, конечно, смешно это вспоминать“.

В этом месяце российский зритель наконец разглядит Зуеву вне красных ковровых дорожек — у нее главная женская роль, спортивного врача, в первом полнометражном фильме Данилы Козловского „Тренер“. Учитывая, что настоящая Олимпиада на момент сдачи номера происходит не в корейском Пхёнчхане, а в сводках российского кинопроката — „Движение вверх“, „Лед“ наперегонки устанавливают рекорды сбора, — ответственность о-го-го. Супербанальный вопрос — как работается с любимым на площадке? „Мы видели героиню по-разному, — осторожно отвечает Оля. — На площадке каждый должен быть занят своим делом, и последнее слово за режиссером. Я, конечно, хотела быть женственной, лирической героиней. А Даня просил убрать „все эти вздохи и паузы“: „Мне нужен врач-реабилитолог, а я вижу Зуеву“. Поэтому приходилось убирать романтичную, чувственную Зуеву, искать другую“.

Осенью Козловский и Зуева поменяются местами. Она — режиссер полного метра „На районе“, он — исполнитель одной из двух главных ролей и продюсер картины. „Не боитесь, что будут говорить — семейственность: Козловский у Зуевой, Зуева у Козловского?“ — „Обязательно будут. Но я не боюсь, потому что в первую очередь такие слова нелестно характеризуют того, кто их произносит. А уж когда делают выводы, не посмотрев фильма, то и отвечать глупо“. А как финансировался „На районе“? — „Деньги — это всегда самое сложное. Мы „питчили“ в Министерстве культуры и оказались одними из лучших. Получили грант на дебютную картину. Недостающие на съемку средства достал Даня, также поучаствовал один мой друг и банк „ВЭБ Капитал“.

Я считаю, что мне очень повезло, так как мои продюсеры Даня, Рубен Дишдишян Сергей Бобза дали мне сделать то, что я хотела, а ведь часто с режиссерами— дебютантами поступают по-другому. Видимо, отчасти оттого, что за мной — Даня, они поверили в меня. А потом увидели, что я умненькая девочка, что со мной можно иметь дело“.

»На районе» — кино, снятое во Владивостоке, которое ошибочно называют в анонсах криминальной драмой. Это просто драма о двух друзьях — не криминальная. «У Владивостока совершенно особенная энергия. Это настоящий морской город, где в воздухе разлита надежда, где есть взгляд в будущее. Там фантастический свет, туман, ветер — надеюсь, мне удалось передать все это в кадре». Не удивляемся тому, что Оля легко одобрила на нашу съемку очень авангардного фотографа из Китая: «Я там в общем-то выросла — в пяти часах от границы», — улыбнулась Зуева Сянюю Лю.

Вот оно, детство во Владивостоке: папа — чемпион России по мотокроссу, мама — химик-биолог по образованию, которая шила одежду на заказ. «Конечно, она шила мне все, — вспоминает Оля. — Кроме, разве что, выпускного платья. Его, фирмы Morgan, я гордо купила на первые модельные гонорары». Папа очень хотел, чтобы Оля занималась всем на свете — бадминтон, бассейн, бальные и спортивные танцы, рисование. Но ребенок с огромными зелеными глазами не поддавался планам родителей — ни к одному хобби душа не лежала. Зато не было ни малейших проблем в общении со сверстниками и вылазках в главный ночной клуб города «Наутилус», а также первое «модное» кафе — «Студио кофе», где можно было почувствовать, что «наконец, вот она, взрослая жизнь, совсем рядом».

В шестнадцать лет Оля уехала работать в Париж, Милан и Лондон по вполне обычному сценарию: объявление о модельных пробах –зарубежное агентство — первая серьезная работа за границей. А потом переехала в Нью-Йорк, где провела десять главных лет своей жизни.

На Восьмой улице в Вильямсбурге, где Зуева жила последние пять лет («Нью— Йорк теряет свою аутентичность. Бруклин — одно из последних мест, где город — настоящий»), тоже пахнет морем — через залив виден Манхэттен. Но Владивосток, город, «где есть надежда», не отпускает. 28 сентября — дата выхода «На районе». А пока — оценим ее актерский дебют в «Тренере». На наших глазах сладкая парочка российского кино превращается в power couple.

Макияж: Ксения Ярмак

Прическа: Маргарита Ханукаева

Ассистент стилиста: Паата Поцхверия

Продюсер: Ирина Пилат

Благодарим Государственный исторический музей за помощь в организации и проведении съемки.