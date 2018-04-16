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Как удовлетворить внутреннего перфекциониста: инстаграм с симметричными снимками в духе фильмов Уэса Андерсона
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Как удовлетворить внутреннего перфекциониста: инстаграм с симметричными снимками в духе фильмов Уэса Андерсона 

Bigpicture.ru 19 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Если вы смотрели «Отель „Гранд Будапешт“» и «Королевство полной луны», то наверняка помните то эстетическое удовольствие, которое можно получить от атмосферы и визуальной составляющей фильмов Уэса Андерсона. Его работы — это всегда симметрия, выверенность, стиль ретро, теплые и пастельные цвета и старомодная архитектура.
Режиссер уделяет огромное внимание визуальной картинке, и именно благодаря его придирчивости он и его стиль стали так популярны. В инстаграме даже есть отдельный аккаунт, где путешественники со всех сторон света делают снимки в духе кадров Уэса Андерсона. Оказывается, в мире существует множество симметричных природных явлений и архитектуры, которые легко могли бы стать интерьером для следующих фильмов режиссера.
Публикация от @accidentallywesanderson
30 Мар 2018 в 5:47 PDT  Идеальный бассейн в городе Брисбен, Австралия. Место начали строить аж в 1886 году, а закончили только в 1913-м.
Публикация от @accidentallywesanderson
20 Мар 2018 в 7:06 PDT  Особняк Брейкерс, Ньюпорт, Род-Айленд. Был построен в 1895 году железнодорожным магнатом Корнелиусом Вандербильтом Вторым.
Публикация от @accidentallywesanderson
19 Мар 2018 в 6:31 PDT  «Живой музей Черной страны», Англия. Музей открылся для публики в 1978 году.
Публикация от @accidentallywesanderson
16 Мар 2018 в 7:25 PDT  Балтиморская конференция, Балтимор, Мэриленд. Это вторая старейшая сохранившаяся стеклянная консерватория в Америке.
Публикация от @accidentallywesanderson
12 Мар 2018 в 5:26 PDT  Есть в аккаунте и Москва, а именно Средняя Арсенальная башня.
Публикация от @accidentallywesanderson
7 Мар 2018 в 5:48 PST  Вилла Бальбьянелло — жемчужина озера Комо, Италия.
Публикация от @accidentallywesanderson
28 Фев 2018 в 4:44 PST  Дворец Умайд-Бхаван, Индия. Это одна из огромнейших частных резиденций: во дворце аж 347 комнат.
Публикация от @accidentallywesanderson
20 Фев 2018 в 7:42 PST  Поселение, которое в Берлине называют просто «коробка с красками».
Публикация от @accidentallywesanderson
14 Фев 2018 в 6:35 PST  Фредериксбергский дворец и прекрасный сад в Копенгагене, Дания.
Интересно, что под каждой фотографией создатель аккаунта, Уолли Коваль, пишет описания мест, которые изображены на снимке. Сейчас в аккаунте более 300 публикаций и 328 тысяч подписчиков.
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