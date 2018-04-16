Как удовлетворить внутреннего перфекциониста: инстаграм с симметричными снимками в духе фильмов Уэса Андерсона

Если вы смотрели «Отель „Гранд Будапешт“» и «Королевство полной луны», то наверняка помните то эстетическое удовольствие, которое можно получить от атмосферы и визуальной составляющей фильмов Уэса Андерсона. Его работы — это всегда симметрия, выверенность, стиль ретро, теплые и пастельные цвета и старомодная архитектура.

Режиссер уделяет огромное внимание визуальной картинке, и именно благодаря его придирчивости он и его стиль стали так популярны. В инстаграме даже есть отдельный аккаунт, где путешественники со всех сторон света делают снимки в духе кадров Уэса Андерсона. Оказывается, в мире существует множество симметричных природных явлений и архитектуры, которые легко могли бы стать интерьером для следующих фильмов режиссера.

Публикация от @accidentallywesanderson

30 Мар 2018 в 5:47 PDT Идеальный бассейн в городе Брисбен, Австралия. Место начали строить аж в 1886 году, а закончили только в 1913-м.

Публикация от @accidentallywesanderson

20 Мар 2018 в 7:06 PDT Особняк Брейкерс, Ньюпорт, Род-Айленд. Был построен в 1895 году железнодорожным магнатом Корнелиусом Вандербильтом Вторым.

Публикация от @accidentallywesanderson

19 Мар 2018 в 6:31 PDT «Живой музей Черной страны», Англия. Музей открылся для публики в 1978 году.

Публикация от @accidentallywesanderson

16 Мар 2018 в 7:25 PDT Балтиморская конференция, Балтимор, Мэриленд. Это вторая старейшая сохранившаяся стеклянная консерватория в Америке.

Публикация от @accidentallywesanderson

12 Мар 2018 в 5:26 PDT Есть в аккаунте и Москва, а именно Средняя Арсенальная башня.

Публикация от @accidentallywesanderson

7 Мар 2018 в 5:48 PST Вилла Бальбьянелло — жемчужина озера Комо, Италия.

Публикация от @accidentallywesanderson

28 Фев 2018 в 4:44 PST Дворец Умайд-Бхаван, Индия. Это одна из огромнейших частных резиденций: во дворце аж 347 комнат.

Публикация от @accidentallywesanderson

20 Фев 2018 в 7:42 PST Поселение, которое в Берлине называют просто «коробка с красками».

Публикация от @accidentallywesanderson

14 Фев 2018 в 6:35 PST Фредериксбергский дворец и прекрасный сад в Копенгагене, Дания.

Интересно, что под каждой фотографией создатель аккаунта, Уолли Коваль, пишет описания мест, которые изображены на снимке. Сейчас в аккаунте более 300 публикаций и 328 тысяч подписчиков.